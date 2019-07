Fernando Ónega: "La reunión entre Sánchez e Iglesias será una batalla de astucias, donde uno desconfía del otro"

Aquí, pasados casi tres meses de las elecciones, no sabemos siquiera si habrá primer ministro. Es cierto que en Grecia hubo mayoría absoluta y no hubo por qué pactar nada. Pero aquí la ley prevé unos plazos tan largos que, si fracasan las negociones en curso, nos ponemos en septiembre y con perspectiva de elecciones para noviembre.

Esperemos que no ocurra, pero podemos estar todo el año embarrados en no sé qué dificultades y en no sé que conversaciones y mucho me temo que en no sé qué trampas. Y lo malo es que la enfermedad paralizante afecta a todos. Afecta a la derecha, cuyos escrúpulos hacen que al menos dos autonomías, Murcia y Madrid, se encuentren sin gobierno y sus dirigentes metidos en una dialéctica en que se llega a hablar de trileros.

Y afecta a la izquierda, donde existen parecidos escrúpulos con Bildu en Navarra, y el gobierno del Estado está pendiente de la reunión de hoy entre Sánchez e Iglesias: una batalla de astucias, donde uno desconfía del otro, Iglesias califica la oferta programática del PSOE como de "corta y pega" y los interlocutores dan el penoso espectáculo de tener al país en vilo mientras luchan por unos sillones. No me extraña que la última encuesta de CIS eleve la política a la poco noble categoría de segundo problema nacional.