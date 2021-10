Fernando Ónega: "Sánchez ve a Yolanda más cerca de los sindicatos que de los deseos de Bruselas"

Yo creo que el consenso, como forma de legislar, no le quita el sueño a la Comisión Europea. Como mucho, le intriga, porque lo que está viendo, como tú, como este escribidor, como cualquiera, es insólito. Es insólito que las decisiones del Consejo de Ministros sean solidarias y se considere intromisión la intervención de una vicepresidenta. Es insólito que, habiendo un jefe del Gobierno, dos vicepresidentas tengan que pelear por quién representa a ese Gobierno en una negociación. Y es insólito que por esa pelea pueda reventar la coalición y dejar al país sin Ejecutivo.

Pero dejemos esas peleas en la normalidad de las discrepancias entre dos partidos. Lo que a Europa le importa es la reforma o contrarreforma laboral que salga de este lío. Y en ese punto digo: si Sánchez manda intervenir a Nadia, es que teme lo que haga Yolanda, que está bajo vigilancia de Moncloa no solo como ministra sino como futura candidata.

Si teme lo que haga Yolanda, es que no se fía. Si no se fía, es porque ve a Yolanda más cerca de los sindicatos que de los deseos de Bruselas. Y si se aleja de los deseos de Bruselas, se aleja de sus condiciones. Y si no se somete a sus condiciones, podemos perder las ayudas de la Unión.

Una juerga demasiado cara para dejarla en una pelea de patio por una intromisión. Y por cierto, Alsina: ¿alguien podría decirle a este país qué es lo que exige Bruselas? Porque aquí estamos haciendo cálculos y viendo guerras sin la mas puñetera información.