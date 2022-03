Fernando Ónega, sobre Tezanos: "Su destacada militancia política contamina al organismo que preside"

Vaya puntería que tienes, director. Has ido a preguntar al único español no militante de partido que respeta a José Félix Tezanos. Y lo hace desde este punto de partida: la sociología no es una ciencia exacta, por lo tanto se puede discutir, y las encuestas del CIS no se equivocan tanto como dicen. En el CIS trabajan profesionales muy solventes y no les escuché quejas por supuesta manipulación de su presidente.

En cuanto al personaje en sí, es sanchista hasta las cachas, es más sanchista que Sánchez, y encima forma parte de la dirección del Partido Socialista. Y ese es su pecado original: su destacada militancia política contamina al organismo que preside y crea valoraciones críticas, que dudan de la neutralidad de quien tiene por misión auscultar y analizar los estados de opinión. Sobre todo, cuando hay muchas empresas de investigación peleando por el mismo mercado.

Y por último, creo que su sinceridad al explicar el último cambio en la metodología del CIS le honra, pero también le perjudica porque denuncia un fallo importante. Si el equipo de Tezanos infravaloró al partido político Vox, si no detectó ese voto oculto que al parecer tiene, es que no se hizo bien el trabajo.

Y si ahora se quiere rectificar para valorar mejor a Vox, no faltará quien diga que se utiliza al CIS para beneficio del PSOE: se trataría de inflar a Vox para desinflar a Feijoo. Es muy tentador sospechar eso. Pero espero que un científico como Tezanos no se preste a esa manipulación.