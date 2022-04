Por qué ha elegido el rey Felipe VI este momento para hacer público su patrimonio

La publicación del patrimonio del rey y la norma que hoy aprobará el Consejo de Ministros forma parte de la misma decisión: la garantía de transparencia y ejemplaridad de la Corona.

Sobre las razones por las que se ha hecho público ahora el patrimonio del rey, Ónega explica que el patrimonio se desveló un día antes de la norma que aprobará el Consejo de Ministros para que sea un acto voluntario del rey y no una obligación impuesta por el nuevo decreto.

"Se eligió este momento porque es el momento en que Zarzuela y Moncloa terminaron de redactar la norma", dice Ónega.

¿Cuándo se empezó a trabajar en la idea del nuevo Real Decreto de las cuentas de la Casa Real?

Se empezó a trabajar en la idea desde el principio del reinado de Felipe VI.

"Tuvimos noticia concreta cuando Carmen Calvo era vicepresidenta". El pasado verano se publicó que la aspiración era tenerla terminada este curso, y el curso, por lo menos el académico, está a punto de terminar. O sea, que se han cumplido los plazos que gobierno y Casa Real se habían marcado.

"Si eso es todo, y pienso que sí, no veo esa relación que algunos citan entre la norma y la decisión de la Fiscalía sobre Juan Carlos I. Mucho menos, entre la norma y su hipotético retorno", asegura Ónega.

Sobre el rey Juan Carlos, Ónega dice que "si no hubiera ocurrido lo que ocurrió, la demanda de transparencia no hubiera sido tan urgente, no estaría tan generalizada y la necesidad de hacerla no hubiera sido tan prioritaria para Felipe VI".

"Entiendo que con ella y la publicación de su patrimonio el monarca inaugura un nuevo tiempo. Y, dicho en términos políticos, termina de construir el cordón sanitario que le diferencia de su padre antes de su retorno y hace un último esfuerzo por salvar la institución", afirma Ónega. .