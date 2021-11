Fernando Ónega: "El lío que se traen entre Casado y Ayuso, puede asustar al votante madrileño"

Después de sentar cátedra con que el poder no quema, lo que quema es no tenerlo, se asentó el principio que dice que el carisma lo da el poder y ahora Alsina abre una tercera teoría que afirma preguntado si el poder es el mejor estimulante electoral.

La respuesta es afirmativa con tres condiciones. La primera, obviamente, que el gobernante sea un buen gobernante. Si Moreno Bonilla no hubiese demostrado que lo hace bien, no sacaría esos diez puntos al PSOE. La segunda, que el gobernante, además de buena gestión, tenga fortuna: si Moreno Bonilla no tuviese la fuga de votos de Ciudadanos, quizá no tendría un panorama tan sonriente. Y la tercera, que el adversario dé facilidades. En un país donde se vota contra alguien, las peleas en el PSOE en Andalucía le hicieron a Juanma Moreno un importante regalo de votos.

Algo parecido debe tener presente el Partido Popular ahora en Madrid: el lío que se traen entre Casado y Ayuso, puede asustar al votante madrileño. De ahí que Pedro Sánchez, que no es tonto, haya llevado ayer a Andalucía el mensaje de que su partido ahora está unido, no como antes, y no como el PP que anda en refriegas que algunos ya llaman suicidas.

Vienen tiempos electorales, los partidos se preparan para el combate y lo que está ocurriendo deja esos tres mensajes: algo de suerte, buen candidato y aprovechamiento de errores del adversario. Es demasiado obvio, pero es la respuesta a si el poder es el mejor estimulante electoral.