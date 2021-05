Fernando Ónega, sobre la gestión del gobierno de la pandemia: "La encuesta más elocuente fue la de Madrid del 4 de mayo"

Lo que la encuesta deja claro es que se valora peor la gestión de doctor Simón como portavoz sanitario del gobierno. Es posible que se haya quemado después de más de 500 días, dando la cara a diario, porque quien mucho habla, es imposible que no cometa errores de diagnóstico o de profecía.

Para valorar la labor del gobierno en sí, me resultó mucha más elocuente la encuesta de Madrid del 4 de mayo, en la que una rebelde frente al gobierno y sus medidas se alzó con una victoria épica y dejó desnudo al Partido Socialista. Y me valen mucho más los hechos. Por ejemplo, permitir que en los momentos más duros España volviese a ser un reino de taifas con la sensación de caos que produjeron 17 modelos distintos de prevención. O esa impresión de abandono de la enfermedad, porque el gobierno necesitaba que su bandera propagandística fuese la vacunación. O la apariencia de que renuncia a asumir la dirección de la lucha, dejándolo todo a los gobiernos autónomos y la Comisión Interterritorial y finalmente a la Justicia, como si el gabinete hubiese tirado la toalla por agotamiento.

Y, llegados a la fecha en que estamos, a este cronista le resulta especialmente criticable la ansiedad creada por los estados de alarma, cuando ahora el Supremo viene a decir que no son imprescindibles; que no hacían falta, porque se pueden limitar derechos de forma puntual sin ese recurso extremo. Todo eso me parece tan elocuente como los tres puntos del doctor Simón.