Fernando Ónega: "Aragonès volverá a la desobediencia, insumisión y el 'apretéu' para la independencia"

Me temo, en efecto, que la nueva etapa de Cataluña no será de moderación ni pragmatismo. El señor Aragonés quería ser presidente y, para conseguirlo, no tenía más remedio que someterse a las ambiciones de los independentistas. Y fíjense quiénes son: por un lado, la CUP, que solo se distingue por la agitación, y Puigdemont, que creó en Waterloo una fábrica de odio. Esos son sus apoyos y motores, los que le hacen decir “presento mi candidatura para culminar la independencia”.

Culminar es lo que es: rematar. Es decir, la independencia está en curso, es el procés con sus mártires, vamos a concluir la obra. ¿Cómo? ¡Ah!, con un proceso de diálogo con el Estado para un referéndum pactado. Como ese referéndum no lo habrá, aunque Aragonés sueñe con ese momento místico, el camino siguiente o alternativo se supone que será la desobediencia, la insumisión y posiblemente el retorno al “apretéu”.

No queda nada de aquella propuesta de la Esquerra de Junqueras de construir una mayoría independentista clara, reiterada e indiscutible. Eso, por lo menos, era impecablemente democrático. Ahora Cataluña vuelve a donde solía. Y, si el señor Aragonés y sus socios repiten lo hecho, tendrán el mismo resultado, seguirá el cisma entre catalanes, se seguirá agriando la convivencia y Cataluña seguirá perdiendo jirones de liderazgo hasta diluirse en la irrelevancia. Ya sucedió y la apuesta de su nuevo presidente es que vuelva a suceder. Por supuesto, sin pragmatismo ni moderación.