Fernando Ónega: "Con Fernández Mañueco se juega todo el señor Casado"

Tal como está la guerra demoscópica y con el recuerdo de lo dicho en la tertulia de 'Mas de uno' de ayer, estoy por apropiarme de un diagnóstico del compañero Rubén Bartolomé: quien más se juega en las elecciones de Castilla y León es Tezanos. Si acierta después de su arriesgada cocina del último barómetro, consolidado como profeta y como agitador. Si aciertan los sondeos privados, Tezanos a los tiburones.

Políticamente quien más se juega es quien dio una patada al escenario y se arriesga a perder el poder. Es decir, Fernández Mañueco, que lanzó la presidencia al aire, echó a Ciudadanos para quedarse con sus votos, y sabe Dios cómo reaccionan los electores.

Y con él se juega todo el señor Casado, porque fíjense cuáles son sus desafíos. Primero, sacar suficiente número de escaños para no tener que meter a Vox en el gobierno. Vox en un gobierno autónomo, o condicionando a ese gobierno autónomo, contamina todo el discurso futuro del PP.

Segundo, confirmar que acierta en su estrategia. Esa estrategia es ganar en Castilla y León, disolver en Andalucía y volver a ganar y, con esas dos coronas de laurel y vitola de ganador, tender una larga alfombra de cambio de ciclo que lleve a Pablo Casado a La Moncloa.

No tiene por qué salir así de redondo, pero es una estrategia interesante. Si la primera jugada de ajedrez en Castilla y León no sale bien, habrá que pensar otra cosa, por no decir otro truco, porque la alfombra es sugestiva, pero puede ser un gran error.