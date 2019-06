Fernando Ónega: "El desmentido de Macron es un golpe que hace dudar del discurso de Rivera"

Las cosas son como son y no pintan bien para Albert Rivera. Si dijo que Macron le había felicitado y Macron lo niega, está claro que alguien no dice la verdad, y la coherencia invita a pensar que Macron no miente, porque el desmentido coincide con lo declarado por su secretaria de Estado.

La disculpa de Ciudadanos es un matiz algo extraño: no ha sido Macron quien le felicitó, sino su partido. Y no ha sido por los pactos, sino por la mejora de sus resultados y, textualmente, por haberse convertido en “un referente de los liberales europeos”. Yo estoy dispuesto a creerlo, con una condición: como se trata de salvar o hundir el prestigio o la credibilidad de un líder y de un partido, Ciudadanos debería intentar que France en Marche confirmase su versión. Solo así se podría restablecer el crédito de Albert Rivera.

Hoy, de acuerdo con tu pregunta, está dañado. El desmentido de Macron es un golpe que hace dudar del discurso de Rivera. Y un líder político que provoca dudas es un líder que pierde confianza social. No es un golpe de gracia. No es un conflicto de Estado, porque Rivera no tiene responsabilidades ejecutivas en el Estado español, pero es un punto negativo en su trayectoria. Y una reflexión de mayor alcance: nada de esto estaría ocurriendo si Ciudadanos no hubiera repudiado el sanchismo y hubiera hecho lo que dice Rajoy, echar una mano para tener un gobierno de mayoría, moderado y centrado. Pero es tarde para todo. Incluso para que lo diga Rajoy.