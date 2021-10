Fernando Ónega: "Ni la celebración de 10 años sin atentados terroristas une a las fuerzas políticas"

La explicación no es mía, sino de los hechos. Los partidos Popular y Socialista estaban de acuerdo en una declaración que condenase de forma inequívoca la violencia de ETA. Pero el PP quiso introducir que los presos de ETA colaborarán en el esclarecimiento de los asesinatos impunes y ahí se rompió todo. Supongo que Bildu tampoco aceptaría eso, ni siquiera la condena, y, como una declaración institucional requiere unanimidad, nos quedamos sin declaración institucional.

Me temo que algo parecido ocurrirá en el Congreso, porque el PP quiere, además, una ley que excluya de la negociación política a los partidos que no condenen los crímenes de ETA de forma explícita. Partidismo del PP para reducir el número de aliados de Sánchez. La interpretación me parece evidente: el partidismo se impone a cualquier necesidad política de la nación.

De forma escandalosa, algunos tratan de imponer sus tesis en acuerdos que los ciudadanos firmarían con los ojos cerrados. Añádase que el Gobierno tiene que jugar con dos cartas con Bildu, (demostrar dureza, pero sin perder su apoyo en leyes fundamentales como la de Presupuestos), y tendremos completo el cuadro del fiasco.

Y así ocurre, de forma absolutamente lamentable, que ni la celebración de 10 años sin atentados terroristas une a las fuerzas políticas. Y no pienso en Bildu. Pienso en los dos partidos llamados a alternarse en la gobernación del país. Es muy triste, querido Alsina. Siento una profunda decepción.