Fernando Ónega, sobre el acuerdo de los ERTE: "Está todo tan emponzoñado que me parece milagroso que se entiendan tres partes tan diferentes"

Importa muchísimo el contenido, como es natural. Sin contenido, no hay nada de qué hablar. Pero importa tanto o más que ese contenido sea fruto del consenso: así se garantiza la equidad de las medidas y --nunca lo olvidemos-- la paz social.

Tal como están las cosas en este país, donde acercas el folio a las noticias y se incendia, me parece importantísimo el hecho de que haya acuerdo. Un acuerdo. No me voy a quedar corto: está todo tan emponzoñado, que parece milagroso que se entiendan tres partes tan diferentes como gobierno, sindicatos y patronal. Pero claro: eso se produce entre interlocutores acostumbrados a dialogar y no a insultarse. Se produce en un ámbito en el que se habla de cosas tangibles y no de teología política. Y varios detalles significativos: los debates no se transmiten en directo; los participantes no van a buscar el voto; no hay dialéctica de destrucción del adversario; las partes quieren y necesitan pactar, y a un ministro no se le caen los anillos por retirar o rebajar sus propuestas si ello beneficia a la causa final.

Ayer, por ejemplo, al escuchar a José Luis Escrivá en este programa, nada indicaba que fuese a ceder, pero se sentó y acercó posiciones. Esa es la normalidad; la saludable normalidad. Con lo cual, querido Alsina, si el resto de la vida pública está envenenado y pactar parece una humillación, es porque los protagonistas no hablan del interés del país. Hablan de su enfermedad, que es la enfermedad del poder.