Rubén Amón indulta a Messi: "Ha dado al Barcelona más de lo que ha recibido"

No cabe escenario más propicio a la demagogia y el populismo que ponerse a cuestionar el dinero que gana un futbolista. No digamos en tiempos de crisis económica. Y no digamos cuando viene a decirse que el salario de Messi podría alimentar a cientos familias, redimir a los sanitarios, sanar a los enfermos y resucitar a los muertos.

Y podremos entenderlo o no, pero el valor de Messi lo pone el mercado. No conozco a nadie que regale un euro. Y no ha existido nunca un futbolista como Messi, de tal manera que sus emolumentos han de ser descomunales.

Más aún considerando que el jugador argentino no le costó un peso al Barcelona. Se alojó en la cantera mediante un contrato firmado en una servilleta. Y podrá escandalizarnos la noticia del sueldo, pero Messi ha dado al Barcelona más de lo que ha recibido.

A Messi no se le remunera con dinero público. Es más, el dinero que Messi cobra en el Barcelona se lo pueden sufragar el PSG, alguna escuadra italiana y varios de los clubes ingleses que están en manos de oligarcas rusos o de sátrapas del Golfoz

Por eso el problema no es Messi. El problema es el expresidente Bartomeu. Y el desastre que supone la gestión de las cuentas del club, hasta el extremo de que el símbolo del equipo puede convertirse en el argumento que puede sepultarlo.

Recordemos que Messi quería irse. Y que se ha quedado contra su voluntad. No ha dejado de rendir -mirad el golazo contra el Athletic- y representa una época de gloria que nunca ha conocido ni conocerá el Barcelona: 10 ligas, seis copias y cuatro Champions.

Hasta mi hijo se hizo del Barça cuando tenía seis años. De nada sirvió llevarlo al Calderón, golear al Sporting y regalarle la camiseta del Kun Agüero.

Menos demagogia, señores. No hay nada más fácil que darle una patada al balón. Cualquiera puede ser Messi, pero solo uno lo consigue.