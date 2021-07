Las quejas de los jueces por la actitud del Gobierno protagonizan las portadas de los diarios

LEER MÁS El precio de la luz es hoy el más caro desde 2002: esto es lo que cuesta por tramos horarios

Tras las siete preguntas de Amón, Rafa Latorre analiza los principales titulares de la prensa nacional. En concreto, los jueces adquieren todo el protagonismo, que se quejan del Gobierno por criticar la sentencia del Constitucional sobre el decreto del Estado de Alarma. En El Mundo, "Los jueces cargan contra la ministra por deslegitimarlos" y "Las asociaciones judiciales afearán a Pilar Llop la descalificación constante del Poder Judicial". La Razón abre con el titular: "Los jueces elevan la presión a PSOE y PP para renovar ya". La Vanguardia publica en su portada: "El Tribunal de Cuentas no da tregua y reclama ya las fianzas del procés" y "Varios implicados pidieron una prórroga para avalar los 5,4 millones mientras el Govern sigue buscando un banco que garantice la operación". Además, en Voxpópuli ha investigado un posible pelotazo a cuenta de las mascarillas que afectaría al exministro José Luis Ábalos: "El proveedor de confianza de Ábalos ganó 3,9 millones 'limpios' tras el pelotazo de las mascarillas". "Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S.L. pasó de dos años consecutivos en números rojos a un beneficio de 3,9 millones de euros en 2020 gracias a los contratos de emergencia".

El mundo que no duerme, con Marta García Aller

Empezamos nuestro recorrido por la actualidad internacional en Ahvaz, la capital de la provincia de Juzestán. También podemos ir a Shadegan, Susangerd y Kordkuy. Todas ellas son ciudades iraníes en las que, además de en Teherán, está habiendo manifestaciones de protesta contra los cortes de energía. Los iraníes corean consignas contra el régimen, piden mayor acceso al agua, tanto para beber, como para sus tierras y ganado. Los iraníes se sienten traicionados por la revolución del 79, porque es famosa la promesa del Ayatolá Jomeini de hacer gratis el agua y la electricidad para los pobres. Pero la peor sequía en medio siglo está disparando el consumo eléctrico y el gobierno recorta los subsidios. Hay malestar también por la escasez de vacunas, por lo que muchos iraníes se van de turismo a que los vacunen en Armenia (capital Erevan). Por cierto, que Teherán entrará en un nuevo confinamiento de una semana a medida que aumentan los casos de Covid en Irán. Cierran todos los bazares, mercados, oficinas, cines, gimnasios y restaurantes de la capital y provincia vecina de Alborz.

También vamos a Cuba, que una semana después de la mayores protestas ciudadanas del siglo, la Policía y los militares han tomado las calles de Cuba, especialmente en San Antonio de los Baños. El régimen controla las protestas pero no el virus: Cuba tiene la tasa de contagio per cápita más alta de toda América Latina. Viajamos hasta Reino Unido, que pese al fin de las restricciones ha anunciado que pedirá prueba de vacunación para entrar en clubes nocturnos y grandes eventos. También Italia prepara un endurecimiento de restricciones a los no vacunados que prohibiría el acceso a lugares cerrados, similar al de Francia y en Grecia.

Por último, vamos al centro de EEUU, a Indiana, cuya capital es Indianapolis, allí un juez federal ha dictado que la Universidad puede exigir a sus alumnos y profesores que estén vacunados para empezar el curso. Cientos de universidades públicas y privadas en los Estados Unidos han introducido la obligatoriedad de vacunas. La ley de Indiana actualmente requiere que los estudiantes universitarios se vacunen contra seis enfermedades: difteria, tétanos, sarampión, paperas, rubéola y meningitis, a la que tendrán que sumar la del Covid-19.

La prensa económica, con Carlos Rodríguez Braun

El profesor Rodríguez Braun repasa la prensa económica del día. En Expansión, "nuevo reparto de poder en las cúpulas bancarias para adaptarse a los criterios europeos" y "La firma Ermenegildo Zegna sale a Bolsa vía Spac" y "El BCE prepara la vuelta de los supervisores a los bancos". También, "Iberia: batalla en el largo radio para ganar terreno a sus rivales" y "siete constructoras españolas, entre las cien más grandes". En Cinco Días, "Los fondos sondean sacar a Bolsa las promotoras Culmia, Vía Célere y Habitat", también "270.000 afectados por los ERTE se quedarán sin su empleo" , según Funcas y "el precio de la luz pasa hoy de los 101 euros y roza el récord de hace casi dos décadas". En El Economista, "Las hipotecas fijas se colocan ya tan baratas como las variables", "Ferrovial mantiene el dividendo de su mayor activo, la circunvalación de Toronto, suspendido" y "Condis pone a la venta su red de supermercados en Madrid".

La prensa económica internacional, en concreto el Wall Street Journal, se preocupa por la caída de los mercados en todo el mundo. El Financial Times tiene un interesante reportaje sobre los robotaxis y especula con la posibilidad de que tanto Google como Amazon se hayan equivocado con la tecnología. Además en la columna LEX, se habla de Zegna y le parece bien la operación de su salida a bolsa, algo que tiene sentido porque cada vez los hombres utilizan menos trajes.

La prensa deportiva, con Félix José Casillas

Félix José Casillas nos cuenta la actualidad del deporte. Hoy se juega la fase de clasificación de la Champions League. En España, se dispara la operación del futbolista del Real Madrid, Varene, al Manchester United. No parece avanzar el trueque de Griezmann y Saúl; el Atleti sigue buscando un delantero y un centrocampista pero con menos salario, y el Barça busca seguir rebajando la masa salarial. En tres días empiezan los Juegos Olímpicos de Tokio y la jefa del comité organizador ha confirmado que serán unos Juegos diferentes. Sobre los casos positivos, se habla de preocupación y nadie está tranquilo.