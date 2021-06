Los periódicos opinan sobre el escrito de Oriol Junqueras en el que acepta los indultos y el referéndum a la escocesa

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. La prensa recibe con escepticismo y optimismo el escrito de Oriol Junqueras en el que acepta los indultos y aboga por un referéndum a la escocesa. El País dice que Junqueras allana los indultos al alejarse de la vía unilateral. La Vanguardia dirige su titular al encuentro en Fomento de Trabajo entre el presidente del Gobierno y el presidente dde la Generalitat: “Sánchez y Aragonés inauguran una nueva etapa de entendimiento”. Por su parte, El Periódico de Cataluña habla con euforia en su portada, en la que abre con este titular: “Llega la distensión”, sobre una foto de Pedro Sánchez y Pere Aragonés chocando sus puños. Por su parte, La Razón es más escéptica y abre diciendo que “Sánchez y Junqueras abren la vía al referéndum pactado” e incluye el siguiente subtítulo: “Moncloa buscará conducir la negociación a una votación sobre un nuevo Estatut con más financiación y competencias”. El Mundo abre a cuatro columnas señalando que Junqueras asume los indultos de Sánchez, pero exige el referéndum, y en su editorial alerta de que Moncloa asume el guion de Esquerra: amnistía y mesa del referéndum. Además, en ABC comentan que el secesionismo allana el camino a Sánchez y en su editorial concluyen que “todo responde a un plan pactado para sojuzgar a la democracia”. Por otra parte, El Español asegura que ahora Sánchez urge al ministro de Justicia a que redacte los indultos para poder aprobarlos "en 2 semanas”, para que llegue al Consejo de Ministros entre 22 de junio y el 6 de julio. Además, El Confidencial habla en su titular de apertura de que Esquerra exige un referéndum en dos años para votar los acuerdos de la mesa de diálogo. Incluye también un artículo de José Antonio Zarzalejos, titulado “Junqueras, el falso samaritano”. Asimismo, Martí Saballs señala en El Mundo el mismo itinerario hacia la consulta: “¿Qué tipo de referéndum? Volverá a rodar el hámster”. Por último, Lola García en La Vanguardia firma un artículo en el que señala que “Junqueras quiere ser un actor político de primera línea cuando salga de la prisión. Ayer dejó claro que es él quien fija la línea estratégica de su partido aun a costa de restar protagonismo al primer encuentro entre Sánchez y Aragonès”.

Marta García Aller nos traslada a Noruega, donde la pandemia ha terminado. Así lo ha declarado uno de los médicos que lidera la respuesta al Covid. Noruega ha tenido las tasas de infección más bajas de Europa en las tres oleadas, con menos muertes que en Suecia y Dinamarca. El 42% de adultos ya ha recibido una dosis. Sin embargo, algunas restricciones continúan y hasta mediados de junio no deciden si abrirán los bares después de medianoche. Además, viajamos a Taiwan, uno de los países que mejor gestionaron la pandemia que nos recuerda que éxitos pasados no garantizan éxitos futuros. Tras haber estado 250 días sin un solo caso local, un brote de abril se extendió por toda la isla y el país está desbordado. Fue víctima de su propio éxito inicial porque las autoridades estaban demasiado confiadas en la capacidad de contener brotes. Además, el Gobierno no gestionó a tiempo compra de vacunas y China parece haber interferido en su abastecimiento, por lo que depende ahora de la donación de EEUU.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, Acciona Energía arranca la mayor OPV en 6 años: el Grupo coloca un 25 % de su filial de renovables, valorada en 12.000 millones. Las empresas cotizadas vuelven a los beneficios. Santander, BBVA y CaixaBank han ahorrado 700 millones en la pandemia. Golpe a los contratos temporales: el Gobierno quiere reducir a un año la duración máxima. En un editorial sobre los contratos temporales, Expansión dice que “el Gobierno sigue obcecado en más intervencionismo. Privar de fórmulas flexibles de contratación, a diferencia de lo que están haciendo buena parte de los países de nuestro entorno, puede cronificar los elevados niveles de paro actuales, que han situado a España en cabeza del desempleo de toda la Unión Europea”. En Cinco Días, Inditex volverá a crecer en ventas y beneficios, pero aún lejos de 2019. El fondo americano Platinum paga 3.450 millones a la china Tianying por Urbaser. En El Economista, el Gobierno pide a la CNMC que investigue el precio de la luz. El impuesto mínimo del G-7 no se podrá aplicar en Europa: Irlanda y Hungría desafían la decisión con un bloque opositor.

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. La España sub 21 se enfrenta a Lituania esta tarde, mientras la Selección absoluta continúa en cuarentena tras el positivo por Covid de Sergio Busquets. Hay cinco futbolistas llamados ayer, que entrenan en solitario por si acaso: Fornals, Brais, Rodrigo, Albiol y Soler viajan a Las Rozas. Además, la Comisión de Salud Pública debe dar el sí a la vacunación de los futbolistas españoles de cara a la Eurocopa y el resto de los que forman parte de la burbuja española "por utilidad pública". El presidente del Comité Olímpico español asegura que son ya 920 los deportistas que ya han recibido la primera dosis antes de viajar a Tokio. Por otra parte, el tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha logrado plaza para los Juegos, aunque ahora busca un pase a semifinales de Roland Garros ante Zverev. También busca plaza la española Paula Badosa, que es candidata a todo en París. Además, Rafa Nadal volvió a vencer al italiano Jannik Sinner en tres sets y se enfrentará al argentino Schwartzman en cuartos de final del torneo parisino.