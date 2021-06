Vicente Vallés analiza la carta de Oriol Junqueras: "Pretende allanar el camino a la concesión de los indultos"

El líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, publicó ayer en La Sexta una tribuna titulada 'Mirando al futuro'. En ella, Junqueras reconoce que la vía unilateral en Cataluña no ha funcionado y defiende la vía del referéndum acordado por ser la que genera "más garantías y reconocimiento internacional". Además, el condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación, apoya explícitamente en su carta la concesión de los indultos como medida para "aliviar el conflicto, paliar el dolor de la represión y el sufrimiento de la sociedad catalana".

Junqueras pretende allanar el camino hacia los indultos

Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias, considera que la publicación de esta carta no es coincidencia, puesto que "se sabía que Pedro Sánchez estaría hoy en Barcelona para participar en un acto de Foment, la patronal catalana, y se sabía también que estaría con el nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès". Pues bien, continúa el periodista: "Oriol Junqueras ha querido que su primer mensaje sobre el indulto que le va a sacar de prisión se hiciera público justo a la hora en la que se celebraba ese acto".

La concesión de los indultos a los independentistas condenados en el juicio del "procés" se prevé que sea dentro de dos o tres semanas. "Haya sido casual o causal, esa coreografía temporal de que el mensaje de Junqueras haya coincidido con el acto de Sánchez en Barcelona ha pretendido allanar el camino del presidente hacia la concesión de los indultos", analiza Vicente Vallés.

Pedro Sánchez pide buscar soluciones en vez de revanchas

En la carta, el líder independentista admite que esos indultos son un gesto positivo, a pesar de que los rechazó en su día, e insiste en que la amnistía sigue siendo su prioridad. Durante su visita a Barcelona, Pedro Sánchez no mencionó explícitamente las palabras de Junqueras ni la palabra indulto, pero sí insistió en su tesis de que hay que encontrar soluciones para dejar atrás el clima de conflicto y revancha. "Cambiemos las amenazas por propuestas, vengan de donde vengan, y no busquemos justificaciones o revanchas, sino soluciones", dijo el presidente Sánchez. Minutos antes de la intervención de Sánchez, Pere Aragonès fue claro en su discurso donde no renunció a la amnistía ni a la autodeterminación, pero quiso subrayar que era el momento de afrontar una nueva etapa de diálogo, aunque será "extraordinariamente difícil".