Los indultos a los presos del procés catalán vuelven a destacar en las portadas de la prensa

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. Los indultos vuelven a ser la noticia más destacada en las portadas de la prensa. El Mundo publica una nueva encuesta que revela el enorme rechazo que provocó en la población en general y en el votante socialista en particular: “Sánchez impondrá los indultos contra el 61% de los españoles”. Esta encuesta recoge también que el 60,4% cree que el objetivo del presidente es garantizarse el apoyo de Esquerra en el Congreso. Además, El Confidencial señala que la Guardia Civil grabó a ERC tramando engañar a Sánchez en la mesa de diálogo: “Las autoridades interceptaron una llamada entre el exsecretario de Organización de ERC, Xavier Vendrell, y un interlocutor desconocido en la que planeaban embaucar al Gobierno con un caballo de Troya”. En El Español explican que el código ético del PSOE incluye una cláusula que pide no proponer indultos para “cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género y hechos constitutivos de delitos graves”. Sin embargo, dicen que “Sánchez interpreta que la sedición no es delito grave para encajar el indulto en el código ético del PSOE”. Además, El País incluye un artículo de Juan Luis Cebrián en el que se muestra en contra de los indultos y destaca una declaración de Luis Jiménez de Asúa, diputado del PSOE durante la II República y presidente de la comisión que redactó la nueva Constitución: “Yo soy un radical enemigo del indulto, de todos los indultos”. Asimismo, la portada de La Razón muestra en una fotografía a un bebé nacido perfectamente sano en el hospital comarcal de Vinaroz: “Esperanza tras la pandemia”, titulan y dicen que los ingresados por Covid bajan a la mitad en un mes, un impacto milagroso en los hospitales públicos. Por último, en la portada de La Vanguardia dicen que “Cataluña supera los tres millones de vacunados con una primera dosis”.

Marta García Aller nos traslada a Solhan, al norte de Burkina Faso, donde al menos 160 civiles han muerto en un ataque terrorista contra un puesto de las milicias antiyihadistas. Los atacantes incendiaron, además, varias casas y el mercado del pueblo. Los asaltantes comenzaron en un momento dado a disparar "a ciegas" contra la población y es el ataque contra la población civil más sangriento de los últimos años en el país africano. Además, viajamos a la Baja California, a Tijuana, donde ayer, día de las elecciones municipales, un hombre se acercó a un colegio electoral y arrojó una cabeza humana para después darse a la fuga. Un incidente similar se repitió en otra mesa electoral. En Badiraguato, Sinaloa, una candidata ha renunciado a su candidatura el mismo día de la votación después de que grupos armados secuestraran a su hermano este domingo. Al menos 91 políticos han sido asesinados desde septiembre, 36 de los cuales eran candidatos. Pese a las amenazas, según Univisión, estas elecciones han alcanzado récord de participación.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, Santander quiere acelerar en EEUU su banca de inversión. El Gobierno planea prolongar las restricciones a las inversiones de países de la UE en compañías estratégicas. Las Spac rehúyen fusiones en España por la Ley de asistencia financiera. Sobre el acuerdo fiscal del G7, el profesor José María Durán dice que “los nuevos impuestos a las multinacionales serán pagados por los consumidores, los proveedores y los trabajadores”. En Cinco Días, Volotea prevé crecer con activos de Iberia y Air Europa y pone rumbo a la bolsa. Cabify estrena en España un modelo de suscripción a sus servicios. En El Economista, la activación del fondo público de pensiones se retrasa a 2022. Grupo Trafigura y Sidenor se interesan por la planta de Alcoa.

La viñeta económica

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. El positivo por Covid del capitán de la Selección, Sergio Busquets, pone en peligro el futuro de la Roja. El futbolista abandona la concentración para pasar la cuarentena en su casa y el resto de jugadores, aislados. No habrá amistoso de preparación contra Lituania, aunque sí habrá partido con jugadores sub 21 para cumplir con el compromiso pactado. En la mesa de negociación de las vacunas, ni la Federación de Fútbol ni el ministro de Deportes lograron que Sanidad aceptase vacunar a los internacionales, como si ha pasado con los olímpicos. Además, las posibilidades de traer a Mbappé al Real Madrid se complican tras las declaraciones del presidente del PSG, Nasser Al Khalaïfi, que aseguró que nunca iban a vender al futbolista francés. Por otra parte, ABC dice que el Real Madrid prepara la despedida del capitán blanco, Sergio Ramos, tras la vuelta de las vacaciones. Asimismo, el día 20 de junio vamos a conocer el equipo que ocupará la última plaza de ascenso a Primera División: Girona y Rayo Vallecano se enfrentarán por primera vez el día 13 de junio en Vallecas. Rafa Nadal juega hoy, a partir de las 16:00h, por una plaza en cuartos de final, contra el italiano Jannik Sinner. Además, Fernando Alonso consiguió la sexta plaza en Azerbaiyán, Pau Gasol empieza hoy con el Barça la serie de semifinales de Playoffs contra el Tenerife y el Real Madrid gana al Valencia Basket en el primer partido de la serie y pone la eliminatoria a su favor. Los 46 puntos de Luka Doncic no sirvieron de mucho, pues los Dallas Mavericks perdieron el último partido de la serie ante Los Angeles Clippers y quedan fuera de los Playoffs por el título NBA. En balonmano, el Barça ganó la Copa ASOBAL y el próximo fin de semana lo intentará en la Champions League.