Los diarios detallan los 30 segundos de encuentro entre Joe Biden y Pedro Sánchez

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. La prensa habla con cierto cachondeo del encuentro entre Joe Biden y Pedro Sánchez. Hoy en La Vanguardia se lee su decepción, que tacha la reunión de “charla fugaz” y su director, Jordi Juan, habla del “paseíllo de Sánchez”. Voz Pópuli comenta que el gabinete presidencial tenía previsto un ‘pull aside’, que es una charla de categoría inferior a un encuentro bilateral. El País dice que fue una conversación de pasillo y La Razón la llama “cumbre”. Los diarios también hablan de la divergencia por cuanto duró: La Razón dice que fueron 50 segundos de paseo, mientras que El Mundo lo reduce a 30 segundos. ABC también reduce la cosa a “medio minuto” y dice que Biden ignora a Sánchez desde que llegó a la Casa Blanca. El Independiente opta por medirlo en distancia: “La cumbre de 26 pasos de Sánchez con Biden hunde la imagen de España hasta la irrelevancia”. Este paseíllo ha desplazado la noticia de que España acogerá la cumbre de la OTAN en 2022. Esta cumbre que tal y como leíamos en El Confidencial, cerró Rajoy en 2019 y Sánchez aplazó por la pandemia. Por otra parte, la otra noticia más relevante es que se ha encontrado una nueva cuenta de Juan Carlos I en el extranjero. El Confidencial lo destacaen su apertura: Suiza halla una cuenta vinculada a Juan Carlos I en Andorra. Además, destacan la rectificación de Díaz Ayuso sobre el papel del Rey en los indultos y en La Razón aseguran que el PP invitará a Aznar y Rajoy a su convención como público: “Génova no ve conveniente que tengan protagonismo con sus discursos”. Asimismo, El País destaca en su portada que el confinamiento hizo miopes a más niños: “Un informe de The Lancet señala que la progresión de la miopía fue de hasta el 40% en quienes tienen entre 5 y 18 años el pasado año”.

Marta García Aller nos traslada a Santiago de Chile, que vuelve a tener los hospitales colapsados pese a tener una tasa de vacunación de las más altas del mundo, más del doble que la europea. La capital chilena ha vuelto a su tercer confinamiento total desde que empezó la pandemia. Quienes tienen el carné de vacunados pueden salir a hacer compras esenciales todos los días, los no vacunados sólo dos veces por semana. Algunos expertos apuntan a que puede ser la menor efectividad de la vacuna china Sinovac lo que explique que haya tantos vacunados y aun así no bajen los casos. Los críticos acusan al Gobierno de haberse confiado y aflojarlas restricciones demasiado pronto. Además, viajamos a Paulton, cerca de Bristol, donde ha sido condenado a 18 años de cárcel un neonazi de 34 años que publicaba de forma online propaganda racista y violenta. No llegó a cometer ningún delito de sangre, pero el juez ha considerado suficiente que dirigiera un canal de Telegram en el que alentaba que se matara a negros y judíos, venerase matanzas como la de las mezquitas de Christchurch y que en casa tuviera en casa instrucciones para fabricar explosivos.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, BBVA alerta de “intervención política” en la banca. Sabadell hará 30 fichajes para potenciar su banca privada. El Corte Inglés lanza las alarmas de Sicor. La familia March vende Artá Capital a sus directivos. La Fed, preparada para afrontar la retirada de estímulos. En Cinco Días, los clientes de las sicavs retiran 1.300 millones por los riesgos fiscales. Nuevo máximo en el precio de la electricidad. En El Economista, el Ibex alcanza máximos anuales tras rebotar un 15% en 2021. Inditex supera en ventas online a sus rivales Gap, H&M y Uniqlo. Naturgy se alía con Línea Directa para el autoconsumo energético.

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. La falta de gol de la Selección Española deja un empate en el debut ante Suecia de los de Luis Enrique en la Eurocopa. Se dice que fue una España sin pegada, que no chuta y se critica que Luis Enrique contara con Gerard Moreno a partir del minuto 74. Al decepcionante encuentro, se suman además el mal estado del césped, que no se completara el aforo completo en La Cartuja y que algunos de los que estuvieron no colaborasen para reforzar los lazos con la Selección, especialmente por los pitos a Morata. Para que el camino por la Euro no sea un fiasco, se recomienda ganar a Polonia, que ayer perdió con Eslovaquia. El partido cumbre de esta primera fase tiene un español en la foto: se llama Carlos del Cerro Grande y es el árbitro bilateral del Francia - Alemania. Además, esta noche se enfrentarán Barcelona y Real Madrid en el Palau Blaugrana en la final de la Liga ACB: si gana el Barça, será campeón, pero si gana el Madrid, habrá tercer partido el jueves en el Wizink Center.