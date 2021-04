La actualidad política y las elecciones madrileñas colman las portadas de los diarios

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. La actualidad política y las encuestas de las elecciones madrileñas colman las portadas de los diarios. La Razón señala que el PP sitúa a Albert Rivera en el futuro equipo de Casado y aseguran que los gestos llevan meses produciéndose. Los míticos socialistas Leguina y Redondo Terreros critican la deriva del Partido Socialista y apoyan a Isabel Díaz Ayuso en un acto de campaña. En El Confidencial, el PP negocia con los socios del Gobierno para explorar la posibilidad de aprobar un plan alternativo al estado de alarma. En ABC, Merkel rompe el bloque común de la Unión Europea y se asegura la vacuna rusa, Alemania se reserva 30 millones de Sputnik V para inmunizar a los ciudadanos antes de verano. Respecto a la demoscopia, El País comenta que el debate y el CIS dan aliento a la izquierda en Madrid y La Vanguardia, que el CIS da a la izquierda opciones de empatar en Madrid. Sin embargo, la encuesta sobre el debate del periódico El País da como ganadora a Isabel Díaz Ayuso, seguida de la candidata de Más Madrid, Mónica García. El Mundo presenta una encuesta de Sigma Dos y ve la siguiente evolución: la izquierda avanza, pero sigue aún lejos de amenazar a Ayuso. PSOE y Más Madrid mejoran, pero el retroceso de Iglesias mantiene al Partido Popular con ventaja. En El Español, dan opciones a Ciudadanos de entrar en la Asamblea y evidencian el retroceso de Pablo Iglesias.

Marta García Aller nos traslada a Burkina Faso, donde unos científicos de Oxford han demostrado que la vacuna contra la Malaria que han desarrollado es muy eficaz, de hasta un 77% de eficacia. Esto ofrece la esperanza y la posibilidad de prevenir una enfermedad que mata a 400.000 niños cada año. Además, viajamos a Sinkiang, en China, donde hay cada vez más pruebas de que el país chino tiene al menos un millón de personas en esta región en campos de concentración o, como dicen ellos, de reeducación para minorías étnicas como los uigures. Pero ahora China está muy indignada con Reino Unido porque en Westminster se han atrevido a aprobar una resolución que considera que China está comentiendo un genocidio contra los uigures en Sinkiang. La declaración no implica que el Gobierno británico tenga que actuar, pero ha indignado mucho a China. También hay voces de políticos británicos que están pidiendo un boicot diplomático de los JJOO de invierno en Pekín, por la vulneración de Derechos Humanos allí. Si se enciende la exigencia, no sabemos qué pasaría en Qatar.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, Bruselas podrá vetar cualquier concentración empresarial. Calviño insta a Cos a limitar despidos y salarios en la banca. Indra puja por comprar el 25% del grupo alemán Hensoldt. ¿Cuántos impuestos sobre sociedades pagan las empresas españolas? Lo han aclarado los asesores fiscales: el tipo efectivo está en el 22,6%, que es muy próximo al nominal del 25% y, ante la subida que ha anunciado Hacienda, llaman al Gobierno a no lanzar globos sonda sobre la tributación empresarial. En Cinco Días, BBVA añade otros 3.800 despidos para garantizar la competitividad. El Santander prepara el relevo de su CEO en España: Simoes por Aboukhair. En El Economista, las eléctricas invertirán 5.300 millones en redes por el 'boom' renovable.

La viñeta económica

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. A seis jornadas para el final de la Liga, aún no conocemos todavía el desenlace del título, la permanencia, la competición europea o el descenso. El Atleti ganó 2 a 0 al Huesca, mientras que el Barça ganó 5 a 2 al Getafe. El Granada goleó al Eibar y el VAR fue protagonista en el partido del Celta contra la Real Sociedad, que vencieron los de San Sebastián. Mañana, el Real Madrid se enfrenta al Betis. No está siendo fácil el paso de Nadal por Barcelona y, en baloncesto, el Real Madrid perdió ayer en Turquía por 23 puntos ante el Anadolu Efes y se queda a un partido de quedarse fuera de la Final Four de la Euroliga.

Además, el profesor Rodríguez Braun nos deleita con el repaso lírico de la semana como cada viernes.