Los diarios hablan de la Superliga de fútbol y de las reacciones políticas y deportivas ante su creación

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. La prensa de esta mañana habla mucho de la Superliga, hoy es portada en casi todos los diarios generalistas. En El Mundo hablan de que los Gobiernos europeos se lanzan contra el club de los equipos ricos. La Razón es mucho más entusiasta con el proyecto y denuncia en su portada un chantaje de la UEFA al fútbol. El editorial se titula "Una Superliga que llama a la excelencia" y argumenta que la idea puede no gustar pero es buena para el fútbol. El País destaca que la Superliga choca con las federaciones y los Gobiernos y su editorial dice que el proyecto elitista asestaría un duro golpe a los valores fundacionales del fútbol. Por otra parte, Ignacio Camacho, en ABC, habla del club de los patricios, que supone la abolición de la cultura del mérito. En El Español dicen que la opinión de los Gobiernos es irrelevante porque se trata de empresas y como empresas privadas pueden competir donde les plazca. En Vozpopuli cuentan que la presión de Podemos y PNV fue vital para que el Gobierno se opusiera a la Superliga de Florentino Pérez. Además, las portadas también recogen el devenir de la campaña en Madrid. En La Razón comentan que Pablo Casado se ve en Moncloa y pone al PP en campaña tras el 4-M. Crece también la preocupación en la izquierda porque el PSOE no está obteniendo casi nada del hundimiento de Ciudadanos. El Confidencial explica que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se reunirán tras el 4-M para reconducir el programa de la coalición. En ABC critican la estrategia de vacunación: "Sanidad cambia su plan de vacunas y planea retrasar ahora la segunda dosis". Asimismo, el ministro Campo promete ante la Unión Europea que no reformará el CGPJ contra sus directrices.

Marta García Aller nos traslada a Camboya, que mantuvo los casos muy bajos durante la primera ola, donde ahora están desbordados y el país está al borde de la muerte. Se han instalado miles de camas de hospital en salones de bodas y escuelas y dos millones de personas han sido confinadas. En Tailandia también están desbordados los casos pero el Gobierno de allí no quiere decretar nuevos cierres por el aumento de pobreza que conllevaría. La estrategia de vacunación de Tailandia también ha sido muy criticada porque va con retraso y depende únicamente de AstraZeneca, que allí está siendo producida por una empresa local, que coincide que es propiedad del rey de Tailandia. Además, viajamos a Honduras, Guatemala, El Salvador y México, porque casi 300 niños de estos países llegan de estos paises cada día a la frontera de México con Estados Unidos para cruzar solos la frontera. Según Unicef, la cantidad de niños migrantes que intentan llegar a Estados Unidos desde México se han multiplicado por nueve desde principios de 2021. El presidente Biden ha negado que haya una crisis migratoria. Inicialmente, Biden anunció que mantendría una cuota de amparo a 15.000 personas, que era la cifra mínima que había impuesto Trump, pero más tarde ha rectificado ante las críticas de los demócratas y promete modificar esa cuota de axilo.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, IFM marca la pauta a Naturgy y crea un gigante renovable en EE.UU. Coca-Cola bate previsiones y crece un 5% hasta marzo. Wallenberg encarga la venda de Adamo a UBS. BBVA, CaixaBank y Santander recortan el bonus en 150 millones por el Covid. Pérdidas para el turismo de 81.000 millones en el año del Covid. Editorial sobre el fútbol: “Los clubes fundadores de la Superliga pretenden aumentar sus ingresos anuales mediante la venta de los derechos televisivos y la entrada de nuevos patrocinadores, pero con la promesa de unos pagos de solidaridad mayores que los que se abonan a la UEFA. Un elefante ha entrado en la habitación”. En Cinco Días, el Supremo amplía el margen de las empresas para deducirse gastos. Las compras masivas del BCE secan el mercado secundario de deuda. En El Economista, Asterión lanza su eléctrica con 1.500 millones de inversión. El 78% de los fondos activos bate al Ibex con dividendos.

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. Los aficionados del fútbol se oponen a la Superliga y la Liga española mantiene a sus 17 fieles de primera frente a los tres rebeldes. El Cádiz se enfrenta al Real Madrid en medio de la polémica. Ante la amenaza El Mundo Deportivo aseguran que los participantes de la nueva competición recibirían 350 millones de euros inmediatamente, algo que sirvió, según Florentino Pérez, para convencer al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que en campaña no era partidario. Ante la posibilidad de la UEFA de expulsar a los jugadores y a los equipos, los Clubes Fundadores ya presentaron el viernes una demanda precautoria en Madrid. El Real Madrid se enfrenta esta tarde al Efes en los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto y el FC Barcelona vuelve a ganar la liga de balonmano, la undécima consecutiva.