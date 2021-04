La prensa recoge la confusión por el fin del estado de alarma

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. Continúa la confusión en la prensa por el fin del estado de alarma. En ABC aseguran que hay discrepancias dentro del Gobierno sobre la posibilidad de que las comunidades decreten un cierre sin el estado de alarma: “Varias fuentes del Ejecutivo contradicen a Calvo, convencida de que las autonomías podrán hacerlo”. Además, El Mundo destaca hoy que uno de los problemas es que el Gobierno está mintiendo porque tergiverse al Supremo para negar el plan B a la alarma. En La Vanguardia explican que las autonomías podrán prohibir fumar en las terrazas de los bares. Por otra parte, El Confidencial abre diciendo que el Gobierno omitirá los avisos de Bruselas sobre el plan de los fondos a la espera del 4-M. Sobre la campaña electoral de Madrid, en La Razón hablan de Pablo Iglesias: “Iglesias bajo el síndrome post-Moncloa: aislado de Sánchez y KO en Madrid”. Este mismo periódico entrevista también al candidato socialista, Ángel Gabilondo, que asegura que no subirá los impuestos y que cuenta con el apoyo de Sánchez. El Periódico de Cataluña concede en su encuesta la mayoría a Isabel Díaz Ayuso, que sería absoluta si se le suma Vox. Además, Ciudadanos no entra y Podemos queda muy lejos de Más Madrid. Vozpopuli entrevista a Isabel Díaz Ayuso: “Si no hubiera sido por el Gobierno, yo ya tendría Madrid vacunada al 100%”. Finalmente, El País explica en su portada que un equipo científico crea quimeras de mono y humano, aunque su meta final de generar órganos humanos en cerdos para dedicarlos a transplantes.

Marta García Aller nos traslada a República Democrática del Congo, donde están paralizadas 1,7 millones de dosis de AstraZeneca hasta que se aclare qué pasa con las vacunas. Y vamos también a Malawi, porque cuenta el NYT que las informaciones que llegan de Europa y EEUU hacen que la gente esté preguntándole a los médicos cómo eliminar la vacuna AstraZeneca de su cuerpo. El exceso de precaución en algunos países occidentales amenaza con prolongar la pandemia, sobre todo en los países que solo tienen acceso a AstraZeneca y no pueden permitirse el lujo de ser selectivos con las vacunas. Además, viajamos a Damasco, en Siria, porque Dinamarca quiere enviar de vuelta a un centenar de refugiados sirios. Dinamarca es el primer país europeo que quiere expulsar a los sirios y alega que el país ya es un lugar seguro. Entre los sirios a los que les han retirado el permiso de residencia hay jóvenes arraigadas que van a la universidad danesa. No quieren regresar a Siria, que está lejos de ser un país seguro. Tanto la Unión Europea como Acnur han criticado la medida antiinmigración de Dinamarca.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, Brufau y Fainé, imputados por el “caso Villarejo”. Línea Directa saldrá a cotizar el 29 de abril. Madrid y País Vasco son las CCAA con menor presión fiscal. Los herederos deben presentar declaración de la Renta. En Cinco Días, BBVA quiere quitar a Merlin el derecho de tanteo sobre la Operación Chamartín. Los asalariados en ERTE con renta baja, más dañados en el IRPF. El Economista, el gasto público supera el 50 % por el Covid. La auditoría pone en duda la viabilidad de “La Tagliatella”. El 37% de la acción de Alba será tesorería tras la venta de Euskaltel. Ferrovial y Renault entran en Zity en servicios financieros. El beneficio de la banca española crecerá menos que el de la europeo.

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. El Villarreal se va a jugar el pase a la final de la Europa League ante el Arsenal, el equipo que le robó el sueño de disputar una final de la Liga de Campeones hace 15 años. El Granada quedó eliminado por el Manchester United. Además, el Barcelona y el Athletic se enfrentan este sábado en la final de la Copa del Rey. La Federación española de fútbol plantea cambiar la sede de la Eurocopa en Bilbao por La Cartuja en Sevilla. Por otra parte, Rafa Nadal juega en los cuartos de final de Montecarlo, Marc Márquez reaparece en Portugal y Marc Gasol anotó 18 puntos en la derrota de los Lakers, partido en el que se dislocó el dedo.