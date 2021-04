El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Para la libertad, que diría el poeta, luchamos sin cesar,

Reyes Maroto lucha para las políticas del PP poder cambiar,

Pero dice ahora que el PSOE los impuestos no va a aumentar,

No sé a ti, Alsina, a mí la izquierda no me deja de desconcertar.

Ser dejada fuera por los votantes, no lo quiere Inés Arrimadas,

Debió pensarlo antes de inspirar algunas maniobras equivocadas.

Maniobra vil del Gobierno fue recurrir la ley gallega de sanidad,

Te lo dijo Núñez Feijóo, para quien Sánchez es puro chantaje y maldad.

Pura bondad es Francisco Ibáñez, que a tantos alegra y a nadie daña:

Te trajo lo último de Mortadelo y Filemón: Misión por España.

Y si nuestra misión es ser alegres, a mi nadie me regaña:

Porque me llenó de felicidad, te lo digo sin reparo y sin rebozo,

Que Manuel Vicent haya ganado el premio Raúl del Pozo.