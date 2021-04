La prensa destaca el debate electoral de Madrid sin esclarecer ganador ni perdedor

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. La prensa habla del debate electoral de Madrid, sin esclarecer ganador ni perdedor claro. Todos los periódicos coinciden que Gabilondo era el que más necesitaba este debate y que estuvo más gris y ausente. La Razón explica que no hay alternativa a Ayuso y El Mundo habla de que Ayuso resiste con la economía y el acoso de la izquierda con el Covid y Gabilondo da un bandazo y tiende la mano a Iglesias: “Pablo, tenemos 12 días para ganar”. Jorge Bustos vio a Ayuso ganadora: “La líder del PP no perdió el aplomo de quien sale a defender lo conquistado frente a la artillería de los odiadores”. En El País aseguran que los candidatos se echan en cara los muertos de la Covid y escriben que Gabilondo tardó muchísimo en hablar, a las 21:47, porque no intervenía por alusiones. En El Confidencial consideran que Isabel Díaz Ayuso y Pablo Iglesias polarizan el tenso debate del 4M y lideran dos bloques enfrentados. Además, José Antonio Zarzalejos también vio ganadora a Ayuso, porque no perdió. En El Español, Vicente Ferrer da como ganadora a Ayuso. Por otro lado, eldiario.es ve exactamente lo contrario: “La izquierda acorrala con las cifras de la pandemia a una Ayuso faltona y despectiva”. Ignacio Escolar escribe que Isabel Díaz Ayuso desplegó las mismas mentiras y datos falsos que repite en cada mitin desde hace semanas y lo hizo con ese tono insultante y maleducado, que le han hecho estos meses popular. ABC no ve un ganador claro y destaca que la utilización de las víctimas del Covid marca un debate sin ganador y Rosa Belmonte escribe que “en un debate de tercera, vergüenza ajena, se trataba de echarse muertos encima, tus muertos”. En El Independiente dan como ganadora a Isabel Díaz Ayuso: “Ayuso sale indemne de un debate en el que fue atacada por todos”. Aunque el directos, Casimiro García Abadillo, matiza que en realidad el debate lo perdió Gabilondo. En Vozpópuli titulan que Ayuso sale indemne del debate que mató a Gabilondo y neutralizó a Iglesias. Asimismo, La Vanguardia también explica la razón por el proyecto de la Superliga ha acabado: “La pésima gestión y las presiones de Boris Johnson sepultan la Superliga”. En El Periódico de Cataluña le dedica una enorme fotografía a Sant Jordi y asegura que las librerías certifican un repunte de las ventas desde el viernes en la celebración espaciada de la Diada.

Marta García Aller nos traslada a Portugal, donde la pandemia empieza a estar bajo control, con las cifras de hospitalizados en mínimos y con menos fallecimientos en todo el país. Los porcentajes de vacunación son similares a los de España, el 20% tiene la primera dosis y un 7% tiene las dos. También han vuelto a abrir el interior de los bares y de las tiendas, que allí han tardado mucho más que en España. Además, viajamos a Nashik, en India, donde hay un absoluto descontrol de la pandemia. El rápido aumento de casos en India, 300.000 nuevos casos cada día, se suma ahora a la falta de oxígeno en los hospitales. Médicos y pacientes están pidiendo desesperadamente oxígeno por las redes sociales. Entre las causas del repunte de los casos, pueden estar nuevas cepas y también que se han celebrado muchos actos multitudinarios, como festivales religiosos y también actos electorales. El propio primer ministro Narendra Modi ha organizado manifestaciones masivas en estados como Bengala Occidental.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, entrevista con Isabel Díaz Ayuso: “Queremos bajar el IRPF en Madrid en 2022”. Telefónica implanta en España su negocio de seguros. Bestinver invierte en Facebook. El fracaso de la Superliga no cierra la guerra del fútbol. En Cinco Días, Red Eléctrica busca banco para vender su filial de fibra, valorada en 1.200 millones. El IBEX se recompone y recupera los 8.500 puntos. La Audiencia va a investigar el caso Arbistar. Los impuestos centran el debate económico entre los candidatos a las elecciones madrileñas. En El Economista, los súper crecerán el doble y subirán sus ventas un 8% en 2021.

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. Quedan 30 días para conocer el ganador de la Liga. Madrid y Barça aguantan en la Superliga, tras la marcha del resto de fundadores, con Florentino anunciando que los juzgados no han pagado la penalización. Javier Tebas va a explicar lo dañino del intento de la Superliga. Las instituciones vascas preparan una demanda contra la UEFA y la Federación española para recuperar el dinero invertido para que Bilbao fuese sede de la Eurocopa, sede que ha volado a Sevilla. El Madrid es líder, con doblete de Benzema en Cádiz. El Sevilla venció al Levante por 1 a 0. Esta tarde, el Atlético de Madrid se enfrenta al Huesca en casa y el Barcelona jugará esta noche contra el Getafe. El Alavés despega de la zona de peligro tras vencer al Villarreal y Osasuna se asegura la permanencia tras vencer al Valencia. Además, en baloncesto europeo, perdió el Barça de la Euroliga en casa contra el Zenit ruso y el Madrid se enfrenta hoy ante el Efes, contra el que ya perdió el primer partido.