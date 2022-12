Las preguntas de Amón: ¿Será la economía el motor que propulse a Sánchez en la próxima legislatura?

1.- El país de las rotondas se va de puente nueve días. ¿Es un puente o es una tregua?

2.- ¿Y no deberían trabajar más que nunca los indepes y los ateos? No se vale apelar a la Constitución y a lnmaculada para relajar la causa soberanista.

3.- El caso es que la subida del consumo y la bajada del desempleo alejan a España de la recesión. ¿Será la economía el motor que propulse a Sánchez en la próxima legislatura?

4.- ¿Quién va a atreverse en el PSOE a discutir al gran líder después de la castración de Javier Lambán?

5.- ¿Ha dimitido ya Grande Marlaska?

6.- ¿En qué lado de la valla va a ver el partido de Marruecos contra España?

7.- Hablando del Mundial, ¿sabías que el problema no es que se maltrate a las mujeres, que también, sino que casi no hay? Un 70% de la población son varones. No me preguntéis qué hacen con ellas.

Y MEDIA

¿Cuánto habrías pagado por un cubierto en la cena de Navidad de Ciudadanos, qué desembolso…?