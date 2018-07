Qué goles llegarán primero, ¿los europeos o los de la selección?

Reuters, esta mañana, sacudió el patio informativo con un despacho de diez líneas que informaba de que el sábado por la tarde se anunciará que la banca española será rescatada. O para entendernos, que en vista de las altas necesidades de capital que requieren algunos bancos españoles para garantizar su solvencia ante probables pérdidas por la caída del valor de sus activos inmobiliarios, y dada la dificultad de que el Estado español, por su cuenta, pueda captar en el mercado (y en condiciones asumibles) el dineral que hace falta, serán nuestros socios de la zona euro quienes nos faciliten ese dinero en condiciones, y bajo requisitos, aún por determinar. Esto, resumidamente, es “el rescate” del que se viene hablando: Europa pone el capital que servirá para apuntalar los bancos que están en apuros. Dices: bueno, pues si alguien lo pone, más tranquilidad, solvencia asegurada. Cierto, la llegada del capital se asegura, el problema es el método y las contrapartidas. El método supone que España admite que por sí misma no es capaz de reunir el dinero que le hace falta (lo cual es una confesión de impotencia que ningún gobierno de ningún país desea tener que hacer), y las contrapartidas pueden limitarse a exigencias de mayor control de la gestión bancaria o pueden extenderse a decisiones concretas de política económica: esa hoja del contrato está aún por escribir.

¿Por qué se habla de “rescate limitado” o “rescate blando”? Porque, hasta ahora, lo que ha ocurrido en los países que han tenido que rescatados ---Grecia, Portugal, Irlanda--- es que se vieron incapaces de financiarse por sí mismos: el Estado no podía conseguir el dinero para pagar sus vencimientos y sus deudas y disparaba la bengala del S.O.S., socorro, socorro, vengan a rescatarme. El gobierno español lo que está diciendo es: oiga, que yo no tengo problemas para pagar mis vencimientos, tengo en caja lo que necesito para funcionar casi todo este año, lo que me pasa es que me ha surgido un problema puntual, que son unas decenas de miles de millones que necesitan algunos bancos y es sólo ese dinero el que necesito reunir deprisa y para el que he pensado recurrir a la asistencia europea. Éste es el matiz. El dinero prestado que necesitamos es el de la reforma bancaria, punto. Por eso se decía: hombre, si pudiera ir Bankia directamente al fondo de rescate a pedir 19.000 millones, sin que España lo pidiera para ella, tanto mejor, porque así se evitaría la sensación de que es el país el que necesita que lo rescaten. Ese debate, el de si se podía hacer así o no, ha ocupado a algunos altos funcionarios de Bruselas estas semanas. Porque lo que se busca --lo que reclama el gobierno español en sus conversaciones oficiosas-- es que se nos asegure el capital, pero sin que pasemos a ser el cuarto país rescatado.

¿Y entonces qué se va a anunciar mañana? Ah, no se sabe. Igual nada. Lo que tenemos encima de la mesa son dos fuentes de Bruselas y una de Alemania que le dicen a Reuters que mañana se comunicará oficialmente que España pide dinero para los bancos y Europa acepta prestárselo. La fuente del gobierno alemán añade que “el gobierno español por fin ha comprendido la gravedad del problema”, que viene a ser como la continuación de aquello que otra fuente del gobierno alemán dijo esta misma semana, que nuestro gobierno pecaba de “orgullo y de arrogancia al no querer admitir que necesita ayuda” (“ríndete, Mariano, ríndete, que tú solo no puedes con todo esto”). ¿Tiene sentido que el anuncio se haga mañana? Tiene sentido que se haga en fin de semana, que es cuando se deciden estas cosas porque los mercados están cerrados, pero no tiene por qué ser éste. Hay dos tesis al respecto: la que dice que, hasta que no se celebren las elecciones griegas y se sepa cómo queda ese país, no tiene sentido decidir nada; y la que dice que, precisamente porque en las elecciones Grecia puede poner un pie fuera del euro, es mejor anunciar lo de España antes para no generar la sensación de que Europa se está yendo a tomar viento. Pero entonces, el gobierno, en público, ¿ha dicho ya que vaya a pedir la ayuda europea? En absoluto. Si acaso lo que ha dicho es lo contrario, que nuestros bancos no necesitan de rescate europeo.

¿Y entonces? Ah, cuando la alta política se junta con las altas finanzas, los discursos de los gobiernos pasan a ser una mezcla de insinuaciones y verdades a medias. Los gobiernos descartan los rescates hasta un minuto después de haberlos solicitado. En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de hoy le preguntaron los periodistas a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría si mañana habrá videoconferencia de ministros de finanzas y si España pedirá ahí el rescate de la banca. A lo primero dijo que no hay reunión formal alguna convocada; a lo segundo, que el gobierno aún no tiene tomada una decisión sobre la ayuda a la banca porque primero habrá que saber cuánto dinero hace falta. Y como dijo ayer Rajoy, ya que han pagado a dos evaluadores extranjeros para que hagan números, esperemos a que sean ellos los que se mojen. Ellos, y el Fondo Monetario Internacional, que publica su propio informe el lunes. Cáptese el matiz en la respuesta de la vicepresidenta: no dijo que no vayamos a pedir el rescate para los bancos, sino que aún no se sabe cuánto dinero hace falta. Cómo vamos a pedir, así, una cantidad concreta. El gobierno que hasta hace unos pocos días decía estar estudiando las fórmulas para inyectar dinero a los bancos que lo necesiten ---emitir deuda para meter capital en el FROB y que éste lo metiera en los bancos, todo aquello que sugirió De Guindos--- ahora ya no estudia nada porque la fórmula está decidida. Y no es sacar bonos al mercado para captar dinero, sino acudir a Bruselas y pedir que nos enchufen la manguera del dinero. Puede ser cuestión de horas, como dicen las fuentes de Reuters, o puede ser cuestión de días, pero antes de que termine el mes de junio habrá rescate europeo de la banca española por importe de no menos de 40.000 millones de euros. Bankia, NovaGalicia, CatalunyaCaixa, recibirán el capital que necesitan para cumplir con las nuevas normas y cubrir las pérdidas causadas por sus inversiones inmobiliarias. A partir de ahí, lo importante será, como siempre, la letra pequeña. El a cambio de qué y cómo.

La Eurocopa, para eso, es más simple porque no tiene letra pequeña. El que gana, lo celebra. El país tiene tal subidón de autoestima que se olvida de los bancos y los rescates…durante, al menos, diez minutos. La distracción futbolera dura lo que dura. Y al despertar, el dinosaurio seguirá ahí, dispuesto a devorarnos. Como diría Zapatero haciendo suya una frase de Rajoy: “Pregúntenme a mí”.