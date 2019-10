Monólogo de Alsina: "El prior del Valle de los Caídos se ha hecho un Torra y dice que no tiene que obedecer al Supremo"

Tan grande como cálida. Por lo menos ahora que aún no ha llegado el invierno. Estos días está Zaragoza que parece Cádiz, manga corta, bermudas, chancletas… eh, pañuelo cachirulo. No, en el cuello, no. En la cabeza. La gente que viene de fuera y no conoce las costumbres se extraña: dicen 'qué necesidad'. Pues que además de adornar, te abriga la cabeza. Por eso hay gente que se pone ahora el cachirulo y ya no se lo quita hasta primavera. Que el invierno aquí, con el cierzo castigando… como dice Leo Harlem, en Zaragoza no es que haga frío, es que aquí se fabrica y se exporta. Se fabrica en la estación del AVE que se llama Delicias para despistar. Y si Leo dice que hace frío es que lo hace porque él se crió en la grada Sur del estadio Zorrilla. Ha pasado más frío que el Capitán Cola.

Veinticinco grados de máxima esperamos hoy en Zaragoza. Para mañana, veintiocho. El sábado, que es fiesta en toda España, veintinueve. Qué más se puede pedir.

Estamos en el salón de Recepciones del consistorio. Llevamos una hora aquí y aún no nos hemos encontrado con Pedro Sánchez. Y es raro porque Sánchez ahora está en todas partes.

Pones la tele y sale Sánchez. Pones la radio, y está hablando Sánchez. Sales a correr por la mañana y te está esperando Sánchez. Vas al cine a ver el Joker y a tu lado, ¡coño, Sánchez! 'Pesadilla en la cocina'. ¡Pero si está aquí Sánchez! Es como el anuncio ése que me han hecho a mí este año: cuando tú despiertas, ya hay veinte mil sáncheces queriendo explicarte que la única garantía de estabilidad es él. Y que le votes. Porque los demás o son de ultraderecha o van con la CUP, como Errejón. Ya le está dando todos los días a Errejón. Ya no le parece tan majo, tan sensato y tan adorable. Mira lo que dijo anoche en Barcelona el presidente.

Esto lo dice porque el candidato que ha escogido Errejón para su lista de Barcelona pactó una vez con la CUP. Ay, las encuestas. Que no es a Ciudadanos al único al que le marcan el paso las malas encuestas.

Hoy, Sánchez se le va a aparecer a Lambán en Teruel. Cada vez que da un mítín el presidente aragonés se le aparece Sánchez para recordarle que Ferraz es suyo. Y que las listas del 10 de noviembre las decide él. Por eso va Sumelzo de número uno. Y Lambán, como el tragachicos. Qué remedio, a tragar.

El tragchicos es un baturro gigante, cinco metros, que está el hombre ahí, en posición de aliviarse, con la bocaza abierta. El niño sube por una escalera, se mete en la boca del baturro, el baturro se lo traga y lo defeca.

Es una alegoría de la vida política española: venga a hablar, venga a hablar, estamos todos tragando propaganda todo el día ¿con qué resultado? Que la expulsamos hecha un zurullo. ¿Zurullo se dice aquí?

Hay palabras que cambian de significado de una ciudad a otra. Yo siempre que viajo llevo el diccionario conmigo. Éste me lo ha hecho uno que es de aquí. Me dijo 'por si acaso te manda alguien a escaparrar, que sepas lo que es'. Y no es bueno. ¡Anda y vete a escaparrar, que me da pamurrias sólo de verte! ¿Y yo qué digo? Tú dí que has ido de propio para conocerles, a echar una charradeta, que no sean esmirriaos.

También me ha dicho que, en caso de duda, diga siempre pues. Que es una palabra multiusos que tenéis aquí. Mira, dice:

• No digas 'cómo te va', di '¿qué tal, pues?'

• No digas '¿por qué?', di ¿y eso, pues?

• No digas 'De acuerdo', di 'venga pues'.

• No digas 'venga, vamos', di 'tira, pues'.

Yo tengo en el equipo uno que es de Aragón. Bueno, de Aragón… Él dice: 'de Aragòn, no, de Huesca'. Escuchó el otro día a Sánchez que dijo 'voy ahora a Huesca y luego a Aragón' y dice 'será a revés, viniendo de Madrid primero es Aragón y luego Huesca'. Yo le pedí: digo dime cosas bonitas para ganarme a los zaragozanos que vayan a vernos. Y me dijo: puedes comentar que como cruzan el río por el puente de piedra agachados por el viento parece que tienen chepa. Llámalos cheposos. Sí, claro, para que ellos a ti te llamen fato. Me dijo: no dejes de mencionar cómo va la clasificación de segunda, que eso seguro que les gusta. (Ya he mirado, que va el Huesca por delante del Zaragoza. Dice: por delante no, por encima que hace más daño). Cuánta rivalidad, ¿no?

Al Zaragoza lo que le está haciendo falta es un estadio que le devuelva la ambición. Una Romareda Nueva. A ver si luego le pregunto al alcalde.

Una de las noticias del día es que se ha atrincherado el prior del Valle de los Caídos. Se ha hecho un Torra y dice que él no tiene por qué obedecer ni al Supremo, ni al Gobierno, ni al Papa. Su reino no es de este mundo.

Al prior le va la marcha y quiere que la exhumación de Franco –--que se va a producir por mucha nostalgia que a él le invada—genere alboroto. Que se monte pollo en su basílica que alguien tendrá que recordarle que no es suya.

El espíritu maligno de la desobediencia al Estado lo ha poseído.

• Tú eres el gobierno ¿y qué haces con el prior? ¿Le envías a la guardia civil para que se abra paso?

• Tú eres el Papa ¿y qué haces con el prior? ¿Lo suspendes de militancia?

Vamos a llegar al diez de octubre y Franco sin desenterrar.

Mira que si el día que abran ahí no hay nada.

Os recuerdo lo que pasó con Goya. Francisco de Goya, el pintor. Cuando en Burdeos se pusieron a vaciar tumbas para hacer un cementerio nuevo y avisaron al cónsul español por si quería rescatar los restos mortales. El cónsul se planta en el cementerio, exhuman el cadáver y se encuentra con que al esqueleto de Goya le falta la cabeza. Que en Goya no era una parte menor de su anatomía.

Esto lo cuenta muy bien Gómez de la Serna en su biografía del pintor. Dice: 'el cónsul puso un telegrama al gobierno: esqueleto Goya no tiene cráneo'. El gobierno le contesta: 'Envíe Goya con cráneo o sin él'. Apunta el escritor que nunca se sabrá realmente lo que sucedió con la cabeza, pero él encuentra ahí un misterio aún más hondo: la cabeza de Goya es como una gran cabeza de ajo, cáustica y repicante, que está majada en el mortero de España.

Y ya no sigo hablando de muertos, pero es que también exhumaron una vez los restos de la duquesa de Alba. Abrieron el sarcófago y descubrieron que tenía las piernas serradas. Se las habían cortado y vuelto a colocar porque no cabían en la caja. Y le faltaba un pie. Tiempo después lo volvieron a abrir para averiguar si había muerto envenenada. Han desilusionado al país, dice Gómez de la Serna, la imaginábamos intacta, tan maja como en el cuadro de la maja, y estaba la duquesa pulverizada. La indagación no sirvió para nada porque la de Alba había muerto de cualquier cosa: en aquel tiempo podía matarte, en efecto, cualquier cosa. Una lechuga fresca, un helado hecho como nieve de Guadarrama, una horchata. Que andaba mal de salud lo prueba esta carta de la reina a Godoy: "La de Alba se despidió esta tarde de nosotros y se fue para su casa. Está hecha una piltrafa". Cosas que escribían las reinas de entonces, nada que ver con las de ahora.