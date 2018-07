Cuando un avión militar entra en tu vida, la incertidumbre se convierte en tu compañera

EL BLOG DE ALSINA

Les voy a decir una cosa.

Tiene razón el eurodiputado de Iniciativa per Cataluña, Raúl Romeva. Yo, por lo menos, se la doy. Si tú vas por la calle y te sobrevuela un caza que no sabes de dónde ha salido, oye, te genera incertidumbre. Es una reacción natural. Dices: “a ónde va éste, a ónde va éste”. No me diga que a usted no le ha pasado.