Mira. Mira qué ojeras. Qué ojeras pero qué buena cara tienen hoy los aficionados del Madrid. Las famosas ojeras blancas: de sueño, sí, porque se alargó el partido. Pero de gloria. Gloria de remontada.

Si usted es del Madrid, disfrútelo. Si usted no es del Madrid, deje que lo disfruten quienes sí lo son. Sin roces. Sin rencillas. Sin ponerse a entonar el himno del Liverpool.

La Comisión de Secretos Oficiales como los cónclaves vaticanos

Bueno, en una hora se abren y, sobre todo, se cierran las puertas de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Como los cónclaves vaticanos.

‘Extra omnes’, todo el mundo fuera salvo los cardenales que tienen línea directa con el espíritu santo.

En este cónclave de hoy, espíritu no hay -mucho menos santo- porque los purpurados son el cardenal Gómez, de la diócesis socialista; la cardenala Gamarra, de la diócesis popular; el cardenal Bal, que va de naranja; el cardenal Espinosa, que se rige por el rito antiguo, claro; el cardenal Echenique, del Tribunal del Santo Oficio; el cardenal Esteban, de la iglesia nacionalista vasca (valga la redundancia); y los cardenales de la iglesia separatista, que ahí van de la mano el padre Rufián, la madre Nogueras, la señora de Bildu y el monaguillo de la CUP, éste último en representación del grupo mixto (y tan mixto: los dos diputados navarros que fueron repudiados por UPN estarán encarnados hoy en el diputado de la CUP, un caso de espiritismo inaudito, espiritismo o posesión, deben de estar echando espuma por la boca Adanero y Sergio Sayas).

La directora del CNI sabe que acude a ser juzgada

En una hora empieza a declarar la directora del Centro Nacional de Inteligencia. Digo declarar porque ella sabe que comparece no ante una comisión sino ante un tribunal. Acude a ser juzgada. Con cuatro de los jueces presumiendo su inocencia, PSOE, PP, Vox, Ciudadanos, y con seis teniéndola ya condenada.

No, aquí no se vota. No se le pone nota a la compareciente ni se emite sentencia. Acuérdese de que nada de lo que allí dentro se diga puede ser difundido fuera.

Pero ocurre que, en realidad, da igual lo que diga esta mañana Paz Esteban. Ella ha recabado papeles y tiene los autos judiciales que prueban que todas las infecciones con Pegasus realizadas por el servicio secreto fueron legales y justificadas. Que había razones fundadas para acceder a los móviles de unas cuantas personas por sus vínculos no con una ideología concreta sino con grupos y actividades que suponían un riesgo para la seguridad nacional.

Pero da igual lo que cuente, lo que revele o lo que muestre. Podemos y el independentismo dirán que no ha sido suficiente y que esto sigue siendo un escándalo. El independentismo no va a aflojar en su presión al Gobierno. Y Podemos, que es Gobierno, lo que quiere es que se entregue Margarita. Cautiva y desarmada. Todo lo demás es hacer tiempo.

La doble personalidad de Echenique

Acusar a una ministra del Gobierno de esconderse detrás del Gobierno es una aportación de Echenique a la ciencia política fruto de su doble personalidad: portavoz parlamentario de uno de los dos grupos del Gobierno y cardenal inquisidor contra ese mismo Gobierno.

Es Podemos quien se está escondiendo detrás de Margarita Robles. Porque si la democracia está en juego, exíjale algo al máximo responsable, Pedro Sánchez

En realidad es Podemos quien se está escondiendo detrás de Margarita Robles. Porque si la democracia está en juego, como dice Belarra, si es gravísimo lo que ha pasado y si ya tendrían que haber rodado cabezas, oiga, exíjale usted algo al máximo responsable de todo. Se llama Pedro Sánchez.

Dígale a Sánchez que o destituye a Margarita o se tiene que ir él. No, no va a pasar. Por supuesto que no. Podemos no quiere que alguien desaparezca. Quiere que desaparezca Margarita. Que ayer le dijo a Echenique que deje de hablar como si fuera la oposición porque no lo es.

¿A qué espera Yolanda Díaz?

Podemos no sólo es Gobierno, es que Yolanda Díaz es la tercera en la jerarquía del gabinete y tiene sillón propio en la comisión de control de los asuntos de inteligencia. Y, sin embargo, habla de Pegasus como si fuera un misterio insondable que ella está esperando a que alguien le explique.

¿A qué espera la vicepresidenta segunda, que tiene línea directa y confianza máxima con el presidente, para pedirle que reúna ya la Comisión de asuntos de inteligencia y plantear allí todo esto que quiere saber y, al parecer, no sabe?

Ni un movimiento ha hecho Podemos

Aparte de intentar impedir que Sánchez tuviera que acudir al Congreso a hablar de esto, ¿qué ha hecho en realidad Podemos para conseguir que lo de Pegasus se aclare? Ah, sí, votar a favor de una comisión de investigación que sabían que no saldría adelante.

Mucho hablar, mucho exigir, mucho señalar al ministerio de Defensa. Pero ni un movimiento han hecho donde pueden hacerlo: ante el presidente y dentro del Gobierno.

La continuidad de la directora del CNI sólo depende de lo que Sánchez crea que le conviene más en este momento

Da igual lo que hoy cuente la directora del CNI porque su continuidad en el cargo no depende ni de lo que diga ni de lo que haya hecho. Su continuidad sólo depende de lo que Sánchez crea que le conviene más en este momento. No hay más.

Podemos entretenernos cuanto queramos en la bronca que mantienen estos días el ministerio de Defensa y el de Presidencia respecto de quién tuvo más culpa de que el móvil del presidente fuera asaltado hace un año sin que durante un año nadie se percatara.

La guerrra entre el ministerio de Defensa y el de Presidencia

Robles invocaba ayer la norma para sugerir que es Presidencia quien tiene la responsabilidad de que los móviles pasen las revisiones oportunas. La portavoz Rodríguez decía en este programa que Presidencia se ocupa del terminal físico, pero el CNI de que sea seguro.

Y ahí siguen, en el tuya mía sobre quién se come el marrón de que a Sánchez le robaran dos gigas y medio de material privado que ni se sabe quién tiene ni para qué ha sido utilizado. Pero que según la portavoz no es material sensible ni comprometedor porque Sánchez en su móvil de eso no tiene.

El presidente calla

Resumen del modo Pegasus en que ha entrado el Gobierno esta semana: Podemos, el Tribunal del Santo Oficio, declara culpable al CNI y condena, sin esperar ni más comparecencias ni más nada, a Margarita. Yolanda se pone de perfil esperando a ver si escampa sin salir ella salpicada.

Un Gobierno de coalición, presidente, no es esto. Esto es una coalición en proceso de descomposición acelerada. El Gobierno, presidente, se le está pudriendo

Bolaños y Margarita siguen a tortas por la brecha de seguridad aireada en rueda de prensa, y con urgencia, el lunes por la mañana. Y el presidente, calla. Mientras su gabinete se autodestruye, del presidente no se sabe nada. Como para esperar que funcione como un órgano colegiado.

Este Gobierno actúa como el ejército de Pancho Villa, que diría García. Cada uno hace la guerra por su cuenta pero todos disparando hacia dentro.

Un Gobierno de coalición, presidente, no es esto. No es esto, no es esto. Esto es una coalición en proceso de descomposición acelerada. El Gobierno, presidente, se le está pudriendo.