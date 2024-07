Monólogo de Alsina: "Los jueves, milagro"

No sé cuál sería, hasta ayer, la película favorita de Feijóo. Pero desde ayer, la película favorita del PP es ‘Los jueves, milagro’. Fue en jueves cuando se obró el milagro. Sin necesidad de romper, quedó roto el matrimonio de conveniencia que ha mantenido el PP con Vox.

No es a Sánchez a quien le ha venido a ver Vox sino a Feijóo

Está en racha Feijóo. Se va a ir de vacaciones en mejor estado de salud político que el verano pasado. Hace un año había ganado las elecciones pero tenía por delante una investidura imposible. Amarga victoria. Le perseguía la palabra gatillazo.

Un año después, muy consolidado (en la oposición) y habiendo ganado dos de las cuatro elecciones que ha habido en 2024 -ganó europeas y gallegas, mejoró la anterior marca en el País Vasco y Cataluña-, llega el presidente del PP al ecuador del mes de julio habiendo resuelto, por fin, la renovación del Consejo General del Poder Judicial -una asignatura pendiente menos- y habiendo soltado el lastre que hasta ayer suponía para el PP su matrimonio autonómico, y municipal, con Vox.

Ni en sus sueños más gratos aparecía un escenario como el que hoy se consuma: Abascal pide el divorcio, coge la puerta y abandona al PP enrabietado

Por una vez no es a Sánchez a quien le ha venido a ver Vox sino a Feijóo. Ni en sus sueños más gratos aparecía un escenario como el que hoy se consuma: Abascal pide el divorcio -o lo toma, sin pedirlo-, coge la puerta y abandona al PP enrabietado porque a Feijóo se le ha ocurrido acordar con el gobierno el traslado de trescientos cincuenta menores de edad, extranjeros y sin adultos que puedan hacerse cargo de ellos, a otras comunidades autónomas para que no todo el peso de la acogida descanse sobre Canarias.

No podía haber elegido Abascal un motivo, o coartada, para salirse de los gobiernos autonómicos que le resulte más fácil de explicar, y de defender ante la opinión pública, que éste de los menores tutelados.

El PP gobernará sin un compañero de viaje incómodo

El PP seguirá gobernando en todos los sitios donde hasta ayer gobernaba. La diferencia es que lo hará en solitario y sin socio que le garantice la mayoría en los parlamentos regionales. Gobernar en minoría es más trabajoso que hacerlo con mayoría garantizada -bien lo sabe Sánchez, que lleva un año sudando para poder gobernar un poco-, pero a la vez, gobernar en solitario es mucho más descansado que tener que lidiar con un compañero de viaje incómodo -bien lo sabe Sánchez, que estará envidiando a Feijóo esta mañana: qué tiempos aquellos en que no tenía que compartir Consejo de Ministros con los Podemos o las Yolandas-.

Desde ayer la personalidad última de Vox está más clara: es un partido opuesto al PP que aspira a achicar al PP

Vox nunca ha sido ni la versión extrema del PP, ni un sucedáneo agitador de los populares. Vox nació, creció y sigue siendo hoy un competidor del PP que explota la oposición al PP como combustible para seguir avanzando -empezó con lo de la derechita cobarde y ahora está en el "Feijóo es una estaf"a-. Desde ayer la personalidad última de Vox está más clara: es un partido opuesto al PP que aspira a achicar al PP. Es natural que en Génova 13 se hayan levantado hoy como si les hubiera tocado la lotería. Pellizcándose, les dije ayer, ‘no puede ser verdad que nos haya tocado la lotería’.

El mejor regalo de divorcio de Abascal a Feijóo

El mejor regalo de despedida, regalo de divorcio, que le podía haber hecho Abascal a Feijóo es esta frase que evoca lo sucedido hace un año.

Abascal retratando a Feijóo como alguien que intentó evitar que se consumaran los matrimonios de conveniencia en las comunidades autónomas. Qué más puede pedir el líder del PP. Que reverdezca ahora aquella tesis según la cual fue Mazón, barón valenciano, Mazón y sus prisas por amarrar el gobierno de la Generalitat, quien malogró la campaña de las generales haciendo creíble la hipótesis alimentada por el Partido Socialista: que si Feijóo gobernaba, España tendría como vicepresidente del gobierno a Abascal.

Abascal retratando a Feijóo como alguien que intentó evitar que se consumaran los matrimonios de conveniencia en las comunidades autónomas

Pasado un año son mayoría los dirigentes nacionales del PP que asumen que fue la alianza autonómica con Vox la que arruinó las expectativas de Feijóo y provocó el gatillazo. Bien es verdad que esto que ahora dice Abascal, Feijóo como torpedero de los pactos, le causará una sonrisa de amargura a María Guardiola, presidenta extremeña que prometió que jamás se encamaría con los de Abascal y acabó plegando velas obligada por la dirección nacional de su partido, es decir, por Feijóo.

El gobierno sigue abonado al discurso de que el PP es el problema

Recibió otro regalo ayer el líder del PP de la mano de Pilar Alegría, ministra portavoz del gobierno que las tres palabras que más pronuncia a lo largo del día son "el señor Feijóo".

Esto sí que no tiene precio. Que te traten como si aún fueras un chiquillo cuando ya tienes 62 años y le sacas dieciséis a quien te pide que madures. ¿Qué quiere ser de mayor? Pues presidente del gobierno. Otra cosa es que lo consiga.

El gobierno autonómico que no ha querido saber nada del pacto sobre los menores es el de Esquerra Republicana, faro del progresismo y de la izquierda

Vox acaba de dejarle tirado por pactar sobre menores extranjeros con el gobierno y el gobierno no le da ni agua porque sigue abonado al discurso de que el PP es el problema. Extraña forma de conseguir que un partido político te apoye una reforma legislativa ésta de arrearle en cada declaración un estacazo.

Sigue siendo revelador escuchar cómo responde el gobierno cuando se le recuerda que el gobierno autonómico que no ha querido saber nada del pacto sobre los menores -el único que no lo ha firmado- es el de Esquerra Republicana de Cataluña, faro del progresismo y de la izquierda. ¿Qué dice usted, ministra?

El único partido que ha utilizado la inmigración para mercadear sus apoyos al gobierno se llama Junts per Cataluña

Que Esquerra está por reformar la ley de Extranjería, ya, ya. Pero que no ha querido comprometerse a recibir menores de Canarias, no sé si me entiende. Y que el único partido que ha utilizado la inmigración para mercadear sus apoyos al gobierno se llama Junts per Cataluña, el único con el que ha firmado el PSOE un acuerdo para delegar competencias migratorias a sabiendas de cuál es la postura de Junts en este asunto: explícitamente opuesto a la solidaridad entre comunidades autónomas, no te digo ya si es obligatoria.

Una emergencia migratoria en Canarias y el gobierno sin fuerza parlamentaria para hacer nada

Sánchez llega a la mitad de julio en el gobierno pero con serias dificultades para gobernar. Hay una emergencia migratoria en Canarias y el mensaje que transmite el gobierno es que no tiene fuerza parlamentaria suficiente para hacer nada. Y que si Feijóo.

Los Presupuestos de 2025 siguen en el aire -Presupuestos de 2024 ya no ha habido- y el plan de regeneración democrática consiste en sentar a otro ministro en una institución que se supone que ha de ser neutral e independiente: Escrivá para el Banco de España. Menos mal que Tezanos difundirá este mediodía una de sus encuestas de autoengaño que dará ganador al partido que luego, cuando hay elecciones, las pierde. Su partido, claro, el PSOE.