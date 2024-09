Monólogo de Alsina: "El precio de ganarle a Maduro"

Un mensaje de aliento a todas esas madres y padres que hoy se levantado con el tremendo disgusto de poder dejar a sus hijos en el colegio casi tres meses después de poderlos disfrutar en casa todo el día. Todas las horas. Todos los minutos. Todos los segundos del día. Hoy los padres y las madres se sobreponen, haciendo de tripas corazón, a esta nueva situación que para ellos supone la vuelta al cole. Que sean las maestras las que lidien con las criaturas unas cuantas horas cada día. Ahora sí que se acabó el veraneo. Con la apertura de los colegios es cuando comienza de verdad el nuevo curso.

Edmundo González le dobló la mano democráticamente a Maduro

Un mensaje de aliento también, y de bienvenida, para un diplomático jubilado, setenta y cuatro años, que en el plazo de unos pocos meses ha visto cómo su vida apacible, de escritor aficionado, se transformaba en una pesadilla y cómo su país de siempre había de quedar atrás para iniciar una vida distinta, lejana, en la España que desde hoy lo acoge.

Edmundo González cometió la osadía de presentarse como candidato a la presidencia de Venezuela y disputarle, así, el poder a Nicolás Maduro. No sólo eso. Le dobló la mano democráticamente el 28 de julio. Le ganó el pulso y evidenció ante los venezolanos, y ante el resto del mundo, que el régimen proclamaba la victoria bolivariana pero se negaba a difundir las actas que demostraran semejante resultado.

Edmundo González cometió la osadía de presentarse como candidato a la presidencia de Venezuela y disputarle, así, el poder a Nicolás Maduro

Demasiado para un autócrata que ha convertido en costumbre la persecución política de opositores, su inhabilitación, su detención, su encarcelamiento y el puente de plata para que salgan del país y se expatríen a siete mil kilómetros de distancia.

Edmundo González aceptó este sábado la posibilidad de abandonar su patria e iniciar una vida alejada en España porque la alternativa era ver el resto de su vida arruinada a base de procesos penales manipulados, acusaciones falsas de la fiscalía del régimen y condenas políticas del Tribunal Supremo del régimen.

‘Temió por su vida’, dicen quienes han hablado con él estos días. Supo que su vida nunca volvería a ser la misma porque ésa es la pretensión última de Maduro: escarmentar a cualquiera que lo intente para tener a la oposición eternamente descabezada y eternamente obligada a empezar de nuevo. Quién sabe si el fiscal general que se ha prestado ahora a la pamema de una causa judicial por conspiración no acabará, algún día, exiliándose de Venezuela él mismo, como ocurrió con los fiscales que llevaron la causa contra Leopoldo López, incluida la fiscal general Luisa Ortega. Ambos, el opositor perseguido y la fiscal que lo persiguió para satisfacer al gobierno han acabado en el mismo sitio: expatriados en Madrid.

Zapatero sabe mejor que nadie que en Venezuela no hay libertad

El ex presidente Rodríguez Zapatero, que tantas gestiones viene haciendo para lograr que perseguidos políticos puedan recalar en España con el consentimiento del régimen venezolano sabe mejor que nadie, aunque se resista a decirlo, que en Venezuela no hay libertad, no hay elecciones limpias y no hay separación de poderes.

Lo sabe mejor que nadie porque cuando tienes que interceder para que un dirigente opositor pueda exiliarse y disponer, así, de una vida estás asumiendo que aquel régimen nada tiene de democrático. Aunque te esfuerces en lavarle la cara con el argumento último de que hay que evitar a toda costa un enfrentamiento violento entre venezolanos.

Cuando para hacer oposición necesitas ser un héroe, cuando hacer oposición te convierte en un héroe, es que el régimen al que te enfrentas es capaz de cualquier cosa para silenciarte

Pedro Sánchez definió a Edmundo González este sábado como héroe. Cuando para hacer oposición necesitas ser un héroe, cuando hacer oposición te convierte en un héroe, es que el régimen al que te enfrentas es capaz de cualquier cosa para silenciarte.

En la misma frase mencionó Sánchez a los líderes políticos que necesitan protección en Rusia y en Venezuela. Se entiende que Putin para él tiene la misma consideración que Maduro, aunque a Putin se refiera abiertamente como un autócrata peligroso y con Maduro acostumbre a ser menos explícito.

A Putin se refiere abiertamente como un autócrata peligroso y con Maduro acostumbra a ser menos explícito

Desde que es presidente de gobierno, se entiende. Porque cuando Sánchez era sólo líder de la oposición sí decía, sin cortarse, que Maduro ha secuestrado la democracia en Venezuela, que el régimen es una máquina de encarcelar opositores y que trabajaría, desde el gobierno, para que no quedara un solo preso político en aquel país. Para que no hubiera presos, no para que acabaran todos teniéndose que exiliar en España.

Nuevo tiempo, y nueva vida, para Edmundo González. Último nombre de la incesante diáspora venezolana.

Sánchez no va a dejar que los díscolos le ganen unas primarias

Se nos ha ido el presidente del gobierno a la China dejando aquí, como estaba, el debate sobre el trato preferente al gobierno de Cataluña y dejando como estaba la situación de su partido. Sin novedad en casa: echaron las muelas contra el concierto pactado con Illa los barones Lambán y García-Page y amagaron, pero no remataron, los Gallardo y los Lobato, PSOE extremeño, PSOE de Madrid, resignados ambos a la fecha de caducidad que les ha puesto el líder en sus respectivos liderazgos.

Pedro baja el pulgar y esta vez no va a dejar que los díscolos le ganen unas primarias. Hace un año las federaciones socialistas aún coincidían en que el poder territorial lo habían perdido (Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares) por una campaña de elecciones autonómicas personalizada en Sánchez y por el efecto castigo de las políticas gubernamentales y un año después Sánchez les ha convencido de que el problema son los liderazgos regionales. No el suyo, aunque el PSOE se haya resignado a no ganar él solo unas elecciones generales.

¿El Poder Legislativo le estorba?

De todo lo que les predicó el presidente a sus atentos discípulos este sábado queda esta frase: la determinación para llevar adelante sus planes de gobierno aunque el Poder Legislativo, atención, no le acompañe.

Más constructivo y menos… ¿restrictivo? Qué significa que el Poder Legislativo es restrictivo. ¿Significa que no le aprueba al presidente todos los proyectos que se le ocurren? ¿Significa que no siempre le convalida sus inagotables decretos? ¿Significa que es una restricción no bendecirle al gobierno unos Presupuestos del Estado? ¿Significa, en fin, que el Poder Legislativo le estorba?

‘Avanzar con o sin el concurso del Poder Legislativo’. Con o sin el apoyo del Parlamento que representa a la sociedad española. Hará bien el presidente en aclarar cuando antes su frase, aunque sea en China, no vaya a ser que signifique lo que parece que significa.