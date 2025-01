Monólogo de Alsina: "Año nuevo, purga nueva"

De regreso, ahora sí que sí, a los hábitos nuestros de cada día. Se acabaron las navidades. Todo 2025 por delante. Que para no ser año de elecciones, ni generales ni de ningún tipo, tiene a Sánchez con la guadaña haciendo limpia. Para el general secretario no hay descanso.

Otra cabeza que clavará hoy en una pica, en la muralla (o muro) de Ferraz para que pueda ser vista desde cualquier agrupación socialista de España. Primero fue la de Lobato y hoy le hará compañía la de Luis Tudanca. Amigos y defenestrados en Madrid.

Luis Tudanca Fernández tenía nueve años cuando el Partido Popular empezó a gobernar Castilla y León. Hoy tiene 46 y el PP sigue gobernando. Lobato tenía once cuando el Partido Popular comenzó a gobernar Madrid. Hoy tiene 40 y Ayuso, mayoría absoluta.

Que el PSOE tiene una avería gorda en estas dos comunidades autónomas es un hecho. Que sea responsabilidad de sus dos últimos secretarios regionales no lo es. Lobato duró apenas un suspiro y su caída en desgracia no es fruto de los resultados electorales, sino de no ser lo bastante sanchista. Tudanca sí que lo fue, el más sanchista de los sanchistas, y siempre podrá decir que él le ganó una vez las elecciones autonómicas al PP, cuando existía Ciudadanos, claro, pero se las ganó. Cosa que nunca consiguió Óscar López. Es la esperanza que ahora le queda: habiendo fracasado en Castilla y León, reaparecer dentro de diez años como redentor del socialismo madrileño, cosas más raras, Óscar, se han visto.

Luis Tudanca, se rinde el díscolo

Luis Tudanca anunciará hoy que se quita de en medio. No le disputará a Pedro Sánchez el liderazgo regional del partido. Se rinde el díscolo -otro que cae- y las primarias serán como le gustan ahora a Sánchez, primarias con candidato único, qué mejor forma de saber quién va a ganar, todo atado y bien atado, ha de ganar el que Ferraz escoja.

Castilla y León, desde hoy, es tierra conquistada. Perdón, el PSOE de Castilla y León, que es, de momento, lo único a lo que puede aspirar a conquistar Sánchez en esta región, su propio partido

En Madrid, en Castilla y León, en Andalucía, en Extremadura. Sólo en Aragón resiste el lambanismo. Castilla y León, desde hoy, es tierra conquistada. Perdón, el PSOE de Castilla y León, que es, de momento, lo único a lo que puede aspirar a conquistar Sánchez en esta región, su propio partido. Y no será porque no lo tuviera conquistado ya de antes.

Tudanca es sanchista de pata negra

En octubre estuvo en este programa Tudanca. Él mismo nos recordó que es sanchista de primera hora, pata negra, bien es verdad que desde hace año y medio venía declarándose molesto porque Ferraz le intervenía las listas o le movía la silla.

No, qué va. Dijo Tudanca aquí: las cosas no las pueden decidir dos en un despacho. Y tenía razón. No son dos. Es uno. El uno, el one.

Si la misión era desestabilizarle, misión cumplida. Aparato regional neutralizado y desarbolado

Eso, el que manda. No quería creer Tudanca que el secretario general estuviera al tanto, y consintiera, las maniobras para desestabilizarle que él mismo denunció aquí. El entorno de Cerdán, dijo, pero no Sánchez. Pues si la misión era desestabilizarle, misión cumplida. Aparato regional neutralizado y desarbolado.

Los militantes podrán escoger entre Carlos Martínez -no el del Plus, sino el de Soria- y Carlos Martínez. Benditas primarias que devolvieron el pulso democrático al Partido Socialista. Si Sánchez ganó por la militancia contra el aparato, ahora que es él el aparato sigue ganando.

En mayo de 2023 el PSOE vio desmoronarse el poder autonómico

En mayo de 2023, cuando el PSOE vio desmoronarse el poder autonómico que hasta entonces tenía -Baleares, Aragón, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Cantabria, La Rioja-, los líderes regionales caídos atribuían el desastre al exceso de protagonismo de Sánchez durante la campaña. El efecto Sánchez restaba.

El PSOE ha pasado de cuestionar el protagonismo de su secretario general a darle aún más protagonismo, todo el protagonismo, totus tuus, todo el poder

Sánchez convocó generales y abortó el debate. Año y medio después, el Partido Socialista ha pasado de cuestionar el protagonismo de su secretario general a darle aún más protagonismo, todo el protagonismo, totus tuus, todo el poder. Más Sánchez para que todo sea Sánchez.

Y aún habrá quien recuerde que en abril estaban convencidos de que el hiperliderazgo había sido una mala idea, cuando el hiperlíder les hizo creer también a ellos que iba en serio su pájara fake. Se dolían del hiperliderazgo y han acabado aplauden el híper-requete-liderazgo. Ave, Pedro, Tudanca se despide.

Mundo revuelto al comienzo de este nuevo año

Mundo revuelto al comienzo de este nuevo año. A trece días de que Donald Trump regrese al Capitolio para pronunciar su discurso de toma de posesión -cuatro años después de que seguidores suyos asaltaran el edificio mientras él les dejaba hacer, por supuesto los va a indultar, total, sólo lideraron una sedición, bien sabemos en España lo fácil que es justificar indultos-, la Comisión Europea finge tener autoridad para decirle a Elon Musk, el nuevo supervillano denostado por la izquierda y santificado por la extrema derecha, que tiene la obligación de ser neutral en las elecciones alemanas del mes que viene.

La Comisión Europea finge tener autoridad para decirle a Elon Musk, el nuevo supervillano denostado por la izquierda y santificado por la extrema derecha, que tiene la obligación de ser neutral en las elecciones alemanas

Él no, su red social, que es twitter. Usted opine lo que quiera pero no use su plataforma para impulsar las opciones de la extrema derecha, segunda opción, hoy, en las encuestas, Alternativa para Alemania. No parece que a Musk le haya hecho mella la llamada al orden del equipo Von der Leyen, en el que hay, por cierto, algunos comisarios alineados con Trump.

Tampoco parece que vaya a hacérsela el discurso de Macron ante sus embajadores: ¿Quién habría imaginado hace diez años -dijo- que el propietario de una de las mayores redes sociales del mundo apoyaría una nueva internacional reaccionaria? Pues él se lo habría imaginado, Musk, que ése es uno de los problemas, que ha sido más capaz de ver por dónde, y cómo, reclutar voluntades para opciones extremistas que los gobernantes de partidos moderados tradicionales.

En Alemania, sólo la derecha tradicional impedirá que gane las elecciones la extrema derecha

En Alemania, veintitrés de febrero, sólo la derecha tradicional impedirá que gane las elecciones la extrema derecha. En Austria no logró impedirlo ninguno de los otros partidos: la ultraderecha ganó en las urnas y ahora se dispone a gobernar naufragado el cordón sanitario e incapaces conservadores, socialdemócratas y liberales de forjar un gobierno tripartito.

La extrema derecha avanza en Europa. La derecha resiste. Y la izquierda intenta encontrar su camino

Se tragó el sapo el presidente austriaco, que es de Los Verdes, de tener que convocar ayer al líder ultra, el tal Kickl, para ofrecerle el puesto de primer ministro. Si pacta con la derecha tradicional, el gobierno es suyo.

La extrema derecha avanza en Europa. La derecha resiste. Y la izquierda intenta encontrar su camino. 2025 sólo acaba de empezar.