Monólogo de Alsina: "La mano que mece al 'gobernator'"

Queda una. Al menos, queda una. Una institución en España que no va a estar presidida por un ministro de Pedro Sánchez.

En el metro y en el cercanías, que es donde los españoles corrientes analizan la marcha del Poder Judicial -como nos descubrió la ministra Llop-, se celebra, seguro, esta mañana que sólo un mes y medio después de haber tomado posesión, los veinte nuevos vocales del C-G-P-J hayan sido capaces de cumplir con la primera de sus tareas: elegir una presidenta.

Isabel Perelló hace historia

Podría parecer que han tardado una enormidad, mes y medio para dar con una jueza que les valga, pero dada la velocidad media de la justicia, en general, en España han tardado, en realidad, muy poco. Las señoras y señores vocales anunciaron ayer, con satisfacción, el feliz alumbramiento de su nueva presidencia que lo será, también, del Tribunal Supremo. Isabel Perelló hace historia y se convierte en la primera mujer que desempeña este doble puesto.Isabel Perelló, asómbrense, no ha sido ministra de Pedro Sánchez. Ni siquiera consta que forme parte de la constelación de devotos del presidente que le rondan por si tuviera a bien sentarles en algún sillón bien remunerado.

La señora Perelló tiene un currículum profesional tan apreciable, y hablan tan bien de ella jueces de todos los colores que lo que cuesta entender es que no estuviera en la lista de aspirantes a la que le han estado dando vueltas un mes y medio los esforzados vocales. Perelló es de izquierdas, se dice, pero ha obtenido el apoyo de todos los vocales de derechas. Que valoran de la nueva presidenta no que sea de izquierdas sino que no sea de obediencia sanchista.

Estos días atrás se decía: los de izquierdas se han empeñado en que la nueva presidenta sea o Ferrer o Teso y los derechas dicen que ni de broma porque ambas son submarinos de Pumpido y de Bolaños. Acabáramos. De Perelló, finalmente elegida, cuentan las crónicas que es amiga de Margarita Robles, la ministra más querida por la prensa conservadora (o la única querida, en realidad). Amiga de Robles y no amiga de Bolaños, se malician los finos observadores de las relaciones no siempre amigables entre los apóstoles de Sánchez.

José Luis Escrivá, el nuevo ministro gobernator

Deseemos un buen desempeño a la nueva presidenta del Supremo -tarea tiene, y va a tener al gobierno muy atento-, y deseemos la mejor de las suertes al nuevo ministro gobernator. Aún es ministro, pero ya ha sido confirmado como próximo gobernador del Banco de España. Costumbres Sánchez: sin esperar a que cese el ministro, ya anuncia dónde lo ha recolocado.

José Luis Escrivá, quizá el ministro más crítico con la gestión del gobernador saliente, le sucederá en un cargo que se presume independiente. Esto es como el fiscal general del Estado: el gobierno te nombra, pero una vez nombrado tú eliges cómo de independiente quieres ser porque no estás a las órdenes de nadie. ¿De quién depende el Banco de España, presidente? De nadie.

Costumbres Sánchez: sin esperar a que cese el ministro, ya anuncia dónde lo ha recolocado

Al césar lo que es del césar: esta noticia la adelantó Pilar Gómez en mayo y se lo desmintieron. Que no, que iba a ser una mujer. Cómo iba a desaprovechar Sánchez la ocasión de poner, por fin, a una mujer a gobernar el Banco. Una mujer, y pactada con el PP. Para cumplir la regla no escrita de que este nombramiento se acuerda con quien está en condiciones de gobernar alguna vez el país. Ay, las reglas no escritas.

Hace tiempo que Sánchez es incapaz de nombrar a nadie que no sea de su cuerda

Escrivá, mujer no ha sido nunca. Pero gobernador del Banco de España sí va a ser porque Sánchez hace tiempo que decidió que las críticas duran lo que duran y lo que importa es tener gente de confianza al frente de todas las instituciones. A menudo los méritos profesionales, el currículum, quedan desdibujados por la mano que mece tu cuna.

Escrivá tiene carrera y capacidad demostrada para gobernar el Banco de España. Pero no es por eso por lo que lo va a gobernar. Lo va a hacer porque es de la escudería Sánchez

Escrivá tiene carrera y capacidad demostrada para gobernar el Banco de España. Pero no es por eso por lo que lo va a gobernar. Lo va a hacer porque es de la escudería Sánchez. La misma razón por la que Carmen Calvo preside el Consejo de Estado, Juan Carlos Campo es magistrado del Constitucional, García Ortiz ejerce de fiscal general del Estado, Tezanos dirige el CIS, Serrano dirigió Correos y Oliver preside la Agencia Efe.

Hace tiempo que Sánchez es incapaz de nombrar a nadie que no sea de su cuerda. En otro tiempo, sí. En otro tiempo defendía que el gobierno debía renunciar a nombrar magistrados del Supremo, debía abstenerse de meter sus manos en la lista de vocales del CGPJ y debía ceder el nombramiento del fiscal general del Estado al Parlamento.

En otro tiempo. Bueno, acuérdese del primer gabinete Sánchez, el gobierno bonito. ¿Qué es lo que más se destacó entonces? Lo transversal que le había salido. ¡Que ha fichado a Marlaska, un juez de la órbita del PP! ¡Que ha fichado a Escrivá, el de la Autoridad Fiscal Independiente! Reconozcámosle al presidente dotes de seducción encomiables. Tras su paso por el gobierno todos son más sanchistas que Pedro Sánchez.

Si dependieran de Pedro Sánchez los derechos dinásticos, la princesa de Asturias sería María Jesús Montero

Bueno, hay otra institución que no controla el presidente. Es la Corona. Si dependieran de él los derechos dinásticos, la princesa de Asturias sería María Jesús Montero.

¿Es concierto económico lo de Cataluña o no?

Hoy el presidente da un concierto de apertura de temporada -homilía de las suyas ante el público cautivo en el Instituto Cervantes- y hoy su vicepresidenta acude, a rastras, al Senado a explicar, por fin, qué modelo de financiación ya comprometido con Cataluña va a negociar con los demás gobiernos autonómicos. Primero me comprometo con uno, asumo lo que éste ha diseñado, y luego negocio con los demás lo que ya tengo pactado. Extraña negociación ésta.

Patxi López, que de conciertos sabe bastante porque gestionó la fiscalidad vasca -singularísima- tiene bien diagnosticado el problema. Por eso él procura no alzar la voz, para que no se note que sabe de la nueva financiación autonómica lo mismo que usted y que yo.

El parecido entre lo pactado y lo que presentó Esquerra es asombroso

Pequeño ejercicio de memoria como aperitivo a la jornada de hoy en el Senado:

Mire, Pere Aragonés, en la campaña catalana, mes de abril, reclamaba al PSOE la financiación singular de Cataluña. Que consistía en: poner fin al modelo actual -no reformarlo sino enterrarlo-, que Cataluña negociara su financiación mano a mano con el gobierno central -el resto de regiones que hagan lo que quieran-, que todos los impuestos los recaudara la Agencia Tributaria Catalana, que el Estado se quedara con el equivalente a los servicios públicos que presta -el resto, para la administración autonómica- y que se estableciera una cantidad que Cataluña aporta al resto de España.

Podrá María Jesús Montero concretar en qué se diferencia lo que Esquerra pidió de lo que a Esquerra se le ha concedido

Fue muy preciso y muy concreto al detallar su modelo el entonces presidente autonómico. ¿Qué dijo María Jesús Montero cuando Esquerra presentó este modelo? Cuando lo presentó Esquerra, la vicepresidenta, ella, lo llamó concierto. En el documento del pacto con el PSC se establece que Cataluña negociará bilateralmente con el gobierno central, que todos los impuestos los recaudará la Agencia Catalana, que el Estado se quedará con el equivalente a los servicios públicos que presta y que Cataluña aportará al Estado una cantidad solidaria pero limitada: al principio de ordinalidad, quien más aporta más debe recibir.

El parecido entre lo pactado y lo que presentó Esquerra es asombroso. Tanto que más que parecido es idéntico. Pero la vicepresidenta se revuelve ahora contra quien lo llame concierto.

Hoy, seguro, podrá María Jesús Montero concretar en qué se diferencia lo que Esquerra pidió de lo que a Esquerra se le ha concedido. O por qué en julio la vicepresidenta, ella, lo llamaba concierto y ahora le parece mal que se le llame concierto. Y si cuando dijo que nunca jamás este gobierno cedería el cien por cien de los impuestos a una comunidad autónoma… se refería a la cesión de los impuestos o también a la cesión de la recaudación de esos impuestos.

En el discurso de María Jesús Montero el enredo es frecuente, por eso hoy es el día en que, por fin, España podrá entender qué compromiso tiene con el gobierno catalán y qué pasa si al resto de las comunidades autonómicas ese compromiso no les parece ni justo, ni equitativo, ni progresista, ni solidario.

El gobierno nos tanga con sus distorsiones y equiparaciones absurdas

Ah, cuando uno se dedica profesionalmente a la propaganda política y mete la pata con una chapuza de argumentario que no hay por dónde coger lo más inteligente es sacarla pronto y abandonar el argumentario trucho. En el gobierno y el PSOE -mismos propagandistas- no son de andar rectificando. Por eso la portavoz gubernativa, ministra Alegría, reincidió ayer en la pamema ésta de equiparar como singularidad territorial la financiación a la carta de Cataluña con las ayudas a empresas en Teruel y Soria. El bochorno continúa.

Pero cómo no le va a fallar la memoria si esto de Soria se lo contaron anteayer. Si de la fiscalidad de Soria no ha hablado un ministro en la vida. Si jamás se le pasó por la cabeza a un ministro -hasta que alguna lumbrera castellana tiró de hemeroteca- que la soberanía fiscal que reclamaba Esquerra Republicana pudiera justificarse con unas bonificaciones concedidas a empresas de Cuenca. O de Guadalajara. O de donde sea.

¿Podemos llamar a esto desinformación, presidente, podemos llamarle confusión premeditada?

Secretario general del PSOE en Soria, Luis Rey, si pudiera usted, por favor, iluminar al gobierno de su partido.

Gracias. Entonces, el gobierno nos está tangando con sus distorsiones y equiparaciones absurdas, ¿no? ¿Podemos llamar a esto desinformación, presidente, podemos llamarle confusión premeditada? ¿Podemos llamarle ruido, tergiversación, manipulación interesada?