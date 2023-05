Monólogo de Alsina: "Armonicémonos, Oriol"

Una de las baratijas más conocidas que puso en circulación el departamento de persuasión y propaganda de la Moncloa fue aquella de que teníamos que homologarnos con Europa.

La sedición, esa antigualla

En los tiempos en los que Sánchez, contraviniendo sus compromisos anteriores, decidió que derogar el delito de sedición era lo más avanzado, lo más progresista y lo más moderno que podía hacer un presidente de gobierno en España. La sedición, ya ves tú, esa antigualla. Luego siguieron con la chatarra argumental cuando añadieron a la lista de reformas legales imprescindibles y por su indudable carácter progresista el abaratamiento de la corrupción. También en esto nos habíamos quedado antiguos.

No entendíamos que el mundo había cambiado el paso y lo suyo era distinguir al corrupto que se embolsa el dinero de los contribuyentes al corrupto que utiliza el dinero de los contribuyentes para intentar hurtales, además del dinero, sus derechos políticos más básicos. Teníamos que armonizarnos, oiga. Algún portavoz desahogado, más papista que el papa, llegó a hablar del Código Penal Europeo, un conjunto de delitos y penas de ámbito comunitario que sólo existía en su deteriorada cabeza.

Pequeño ejercicio de memoria histórica (y democrática)

Viene a cuento este pequeño ejercicio de memoria histórica (y democrática) porque la Comisión Europea, tan mentada estas últimas semanas como fuente de autoridad por nuestro Gobierno, sí está por la labor de armonizar la legislación contra la corrupción en los estados europeos. Mismos tipos penales y mismas penas. (Ya, de paso, podían pedir que los jueces belgas se tomen esto de las euroórdenes más en serio).

Pero ocurre que en esta armonización que propone las penas por malversación, aunque el corrupto no se enriquezca, son superiores a las que pactó Sánchez con Oriol Junqueras. Es sólo una propuesta, claro que sí. Aún queda camino por recorrer para que la corrupción se castigue en toda Europa de la misma manera.

En esta armonización que propone la Comisión las penas por malversación son superiores a las que pactó Sánchez con Junqueras

Pero dado el fervor que manifestó nuestro Gobierno por la armonización penal y la homologación europea, hay que dar por hecho que estará en la vanguardia de esta unificación de penas aunque vaya justo en el sentido contrario al que él defendió cuando su prioridad no era combatir mejor la corrupción sino evitarle la pena de prisión a un grupito de políticos de Esquerra Republicana de Cataluña. Algunos, por cierto, desempeñando aún puestos muy relevantes en la Generalitat de Pere Aragonés aun estando procesados por corromper las instituciones en beneficio (económico) de sus intereses y su causa.

Feijóo promete derogar el abaratamiento de la malversación

Ahora que el Gobierno se escandaliza porque Feijóo promete derogar todos los grandes avances que trajo la legislatura, y ahora que le exigen que concrete… pues ésta es una: el abaratamiento de la malversación. Ha prometido Feijoo deshacer esa reforma. Y resucitar la sedición. Y actualizar la rebelión. Y castigar con cárcel la convocatoria de referendums ilícitos.

Digamos que, en esto, más que derogar el sanchismo está prometiendo regresar a todo lo que prometía el sanchismo en la última campaña electoral. Cuando Sánchez renegaba a la vez de Podemos y de Esquerra, no te digo ya de Bildu.

A la ministra portavoz le preguntaron ayer dónde radica la extrema gravedad que el Gobierno se empeña en darle (con dudoso éxito) a la cena de Feijóo con un grupo de fiscales conservadores hace dos semanas -esta suerte de conspiración clandestina con pactos secretos entre copas y puros-.

Hay que dar por hecho que el Gobierno estará en la vanguardia de esta unificación de penas aunque vaya justo en el sentido contrario al que él defendió cuando su prioridad era evitarle la pena de prisión a un grupito de políticos de Esquerra

O el Gobierno ha estado en babia los últimos seis meses o no quiere darse por enterado de qué leyes son ésas que el PP promete derogar. La lista la está aireando Feijóo desde diciembre: ley Celaá, ley de eutanasia, ley trans, ley de memoria democrática y reformas varias del Código Penal.

Los aspirantes al gobierno siempre prometer derogarlo todo y luego ya se sabe

La intriga no es qué leyes promete derogar sino si en caso de tener mayoría parlamentaria llegará a derogar alguna. Los aspirantes al gobierno siempre prometer derogarlo todo y luego ya se sabe. ¿Qué decía Sánchez cuando aspiraba a gobernar España? Que derogaría la reforma laboral y la ley mordaza. Luego ni derogó la primera ni tocó la segunda. Pero derogar, claro que prometía derogar. Si aquí todos están ansiosos por deshacer lo que hizo el de antes. Lo que pasa es que luego cumplen poco.

Van a llegar el gobierno y el PP al 28 de mayo con el repertorio muy agotado. Que si el partido antisistema, que si un peligro para España, que si negacionistas, que si vendemotos, que si mayordomo de Vox, que si colega de filoetarras, que si antipatriotas, que si vendepatrias. Si toda esta quincalla propagandera aún es capaz de decantar algún voto, es que en España las tragaderas son muy superiores a la media europea.

Para Putin es inaceptable que Zelenski intente borrarlo del mapa

Sostiene Putin que Ucrania ha intentado eliminarle. Por la fuerza. Atacando el Kremlin con un par de drones. Y dice que por ahí, no. Que es inaceptable que Zelenski intente bombardearle para borrarlo del mapa. Una cosa es que él bombardee Kiev para deshacerse de Zelenski y otra, esto.

Justificado, entiende Putin, está invadir el país vecino, abrirse camino con carros de combate, atacar con misiles zonas residenciales, destruir edificios, sepultar ciudadanos corrientes entre escombros, llenar de cadáveres sin nombre fosas comunes y enviar al frente a jóvenes rusos para que los maten. E injustificado, entiende Putin, está intentar alcanzarle a él.

Hoy hablará Zelenski en La Haya, sede del Tribunal Penal Internacional en cuyo banquillo espera ver alguna vez sentado al caudillo ruso

No le extrañará a Putin que el personal se malicie, no sólo en Ucrania, que está exagerando la nota sobre los drones que, según su versión, pretendían bombardear su Palacio Presidencial, para justificar un recrudecimiento de los ataques rusos sobre Ucrania (con misiles, no drones) y enfriar la expectativa de una negociación entre los dos gobiernos que conduzca a algo parecido a una mesa de paz. Aunque sólo sea porque su subalterno Medvedev ya ha dicho que los drones obligan al gobierno ruso a eliminar a Zelenski. (Lleva intentando eliminarle desde febrero del año pasado).

Zelenski ha dicho que ellos no han enviado ningún dron a Moscú. Que el combate lo libran en su territorio. Y que sólo ayer los rusos han reventado en Jersón una estación de tren y un paso a nivel destruidos; una casa, un supermercado y una gasolinera volados por los aires; veintiún civiles muertos y 48 heridos. Y dice Putin que lo quieren matar a el. Hoy hablará Zelenski en La Haya, sede del Tribunal Penal Internacional en cuyo banquillo espera ver alguna vez sentado al caudillo ruso.