Eliminada la sedición, ahora van a por la malversación. Si te pones, te pones. Pregunta directa al presidente Sánchez en la entrevista de ayer en La Vanguardia: ‘¿Se va a modificar la malversación también?’ Respuesta: ‘Los grupos parlamentarios son libres de presentar las enmiendas que consideren’. Esto, en el idioma de Sánchez es un sí. Un ‘sí, por supuesto’.

Librar de la pena de prisión a los independentistas Salvadó y Jové

Qué menos que llevar la famosa desjudicialización a sus últimos extremos. Que son, ¿cuáles? Pues hombre, librar de una posible pena de prisión a los diputados autonómicos Salvadó y Jové, de Esquerra Republicana, por supuesto, a la espera ambos de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluya la instucción y fije fecha para el juicio.

Palabras mayores el señor Jové, estrechísimo colaborador de Junqueras, propietario de la famosa libreta Moleskine, y hoy presidente del grupo parlamentario e integrante, cómo no, de la mesa de negociación con el gobierno central. Cómo no echarle una mano si es uno de los negociadores de la desjudicialización, no sé si me entiende. En septiembre el Tribual Superior le comunicó la reactivación de su causa judicial. En noviembre se abre para él la esperanza de que la malversación sea corregida a la baja en el Código Penal, o eliminada también -si te pones, te pones- para que el día que le juzguen no quede ya apenas nada que reprocharle.

Cirugía penal para extirpar justo aquello que incomoda a los hoy procesados y que, oportuna carambola, podría aliviar también la situación penal de un histórico socialista

Eliminada la sedición, ahora van a por la malversación. La Audiencia de Barcelona tiene procesados, y a la espera de juicio, a veintinueve cargos intermedios del gobierno catalán que promovió la sedición. Nombres como Garriga, Sutrias, Molons, Nin, Palanques, Clotet, Villatoro que a usted y a mí no nos dicen nada pero que a sus jefes de entonces (y de ahora) sí. Fueron las hormiguitas de aquella insurrección desde los puestos que desempeñaban y hoy están recolocados en otros cargos. La señora Garraiga es consejera de Cultura del gobierno autonómico, por ejemplo.

Y aún queda un tercer procedimiento abierto, del juzgado número 18 de Barcelona, por la promoción del procés en el extranjero, con otros diez investigados también por malversación. Todos ellos se beneficiarán si cualquiera de los grupos afines al Gobierno presenta ahora una enmienda que diga que hay que reescribir este delito no ya para rebajar las penas, sino para que sólo pueda considerarse malversador a quien coja dinero público para metérselo en su propio bolsillo, no a quien aprueba una partida destinada a terceros, por ejemplo.

Si a desviar dinero de los ERES ya no lo llamas malversación sino administración negligente matas dos pájaros de un tiro. O les libras de la jaula

Cirugía penal para extirpar justo aquello que incomoda a los hoy procesados y que, oportuna carambola, podría aliviar también la situación penal de un histórico socialista condenado a prisión por malversar de nombre José Antonio Griñán. Si a desviar dinero de los eres ya no lo llamas malversación sino administración negligente matas dos pájaros de un tiro. O les libras de la jaula, en realidad.

Cuatro ideas básicas que repite el Gobierno

La máquina de generar opinión a favor del Gobierno ha funcionado a pleno pulmón todo el fin de semana. Con cuatro ideas básicas que se repiten en los medios y comentaristas afines.

1ª · El fin justifica los medios. Aligerar la carga penal contribuye a que en Cataluña se conviva mejor. Y por tanto, vale. Ahora resulta que el Código Penal es un obstáculo para convivir sólo porque un grupo de políticos lo vulneraron hace cinco años. Así que se cambia. Ni siquiera los más disciplinados propagandistas niegan que ésta es una reforma diseñada para quienes ya delinquieron. Sólo por eso debería ser puesta en cuestión. Pero ocurre lo contrario: justo por eso se celebra.

2ª · Como se oponen la derecha y Junts per Cataluña, entonces es que es una medida prudente y moderada. Las discrepancias en el seno de la izquierda se despachan sugiriendo, una vez más, que todo el que discrepa de Sánchez ha de ser de derechas, aunque se presente bajo las siglas del PSOE. Que se lo sepa todo el que se atreva a discrepar. Ya pasó cuando los indultos, eh presidente, vengativos y revanchistas. Ahora es nostálgico de la confrontación. Porque el coro oficialista proclama cada día que Esquerra Republicana, artífice hace sólo cinco años de la embestida, dinamitera hace cindo años del plan de Urkullu para anticipar las elecciones y evitar, así, el 155, hoy tiene que ser vista como agente de la moderación. Después de todo, Aragonés ya lleva un año y medio gobernando y aún no montado otro primero de octubre.

El coro oficialista proclama cada día que Esquerra Republicana tiene que ser vista como agente de la moderación

3ª · El presidente cumple su compromiso. Es un hombre de palabra. Alabado sea. Sobre éste no hace falta decir gran cosa. El presidente se ha comprometido ya tantas veces a hacer una cosa y su contraria que para qué andar comprobándolo. En este caso se refiere a su compromiso con Esquerra, no con España. Jamás le prometió a la sociedad española ni eliminar la sedición ni indultar a los sediciosos. Y hombre, si tan orgulloso está de cumplir la palabra dada, por qué hasta hace dos semanas el gobierno negaba que la sedición fuera a eliminarse. Ministra Llop, sesión parlamentaria del 25 de octubre.

Portavoz Patxi López, en este programa hace seis días. Haciendo parodia de quienes decían que el Gobierno quería rebajar las penas.

Un compromiso que nos homologa con Europa

De quince años a cinco, parece que sí, que el Gobierno quiere rebajar las penas. Félix Bolaños, en sus mensajes privados a González Pons: de la sedición no hay nada. Ni caso a lo que dice El País, es periodismo de autor. Yo he visto esos mensajes. Para ser el cumplimiento de un compromiso que ayuda a la convivencia y nos homologa con Europa -todo positivo- lo han estado ocultando bastante tiempo.

Y 4ª · Nos homologa con Europa y ahora sí que Puigdemont será entregado. Ya no habrá santuarios, dijo Patxi el viernes. Según esta tesis, a Puigdemont no nos lo ha entregado la justicia belga porque allí no tienen delito de sedición. Curioso, esto. Porque ninguna de las veces que un juez belga se ha pronunciado sobre la euroorden ha dicho tal cosa y porque es la fiscalía belga la que apoyó la entrega de Puigdemont a España para ser juzgado por sedición. Pero qué sabrá la fiscalía belga del Código Penal de su país que no sepan Patxi López y los demás displinados coristas del evangelio de San Pedro.