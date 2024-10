Monólogo de Alsina: "Cien vidas segadas"

Cuando las palabras se quedan cortas, es que el desastre es tan enorme que no cabe acotarlo en unas frases. Y no será porque no hayamos escuchado en las últimas veinticuatro horas frases descarnadas, crudamente descriptivas, de cómo vivieron los damnificados las inundaciones del martes; de cómo encaran, consternados, incrédulos, la tarea de volver a ponerse en pie y rehacer lo que les ha arruinado la riada; de cómo han asumido que hay personas, familiares, amigos, vecinos, a los que no volverán a ver con vida.

Vidas segadas por la DANA

Ayer escuchamos en este programa multitud de testimonios de oyentes que han vivido las peores horas de su vida. Pero que han salvado sus vidas. Escuchamos a Patricia, sorprendida por la riada en la V-30, enfermera del Samu, que organizó a otros afectados como ella para poder caminan, haciendo una cadena, hasta el puente más próximo y ponerse allí a salvo.

Y escuchamos a Luis, vecino de Letur, cuya tía, Dolores, noventa y dos años, desapareció cuando la riada embistió contra su casay se la llevó por delante. Él nos contó que no tenía ya esperanza alguna de que hubiera sobrevivido. El primer golpe acabó con su vida.

A otro centenar de personas les ocurrió lo mismo: vidas segadas. A unos se les cayó la casa encima, otros se ahogaron en los bajos, los garajes, en los coches de los que no pudieron salir a tiempo, a otros los arrastró la riada kilómetros abajo sin que aún se hayan encontrado sus cuerpos.

Valencia es escenario del duelo de las familias que aguardan poder despedirse de sus muertos

Valencia es escenario, desde ayer, del trabajo -tan necesario como amargo- de los forenses que identifican a los fallecidos y establecen la causa de la muerte antes de poder entregar sus restos a las familias. Escenario del duelo de las familias que aguardan poder despedirse de sus muertos. Un centenar de fallecidos y un número aún indeterminado de desaparecidos.

Continúa el levantamiento de cadáveres y su identificación

Hoy continúa uno de los procesos más dolorosos en una catástrofe de esta magnitud: el levantamiento e identificación de las decenas de personas fallecidas. La Generalitat Valenciana ha un procedimiento específico para cuando se producen múltiples víctimas y el Instituto de Medicina Legal de Valencia ha activado varios equipos forenses. Los cadáveres son trasladados a la Ciudad de la Justicia, donde se ha habilitado un sótano completo para la identificación de los cuerpos.

Los servicios de emergencia tienen todavía hoy mucho trabajo por delante. Con las primeras luces del día se han reanudado los trabajos de búsqueda por tierra y aire -a pesar de que anoche, cuando se retiraron los medios aéreos, ya no quedaba nadie, aparentemente, a quien rescatar desde el aire-. Es día, también, de limpieza de las zonas arrasadas por el agua para tratar de retirar todo el barro que sea posible antes de que se seque.

Después de 24 horas sin poder acceder a muchos lugares, anoche el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, informaba de que ya se podía acceder a todos los núcleos de población afectados por la Dana y en todos ellos había, al menos, un equipo de emergencias. Uno de esos municipios es Utiel, donde el río se desbordó, con una crecida de tres metros y medio, afectando caminos, calles, edificios y dejando algunas zonas sin luz.

Los avisos de nivel rojo también afectan al sur de Andalucía

Y otro punto sobre el que ha descargado con fuerza la borrasca en la tarde de ayer y esta madrugada ha sido el sur de Andalucía. En la provincia de Cádiz se activaron ayer los avisos de nivel rojo por fuertes precipitaciones. Varios arroyos se desbordaron ayer, provocando que se inundara parte del centro de Jerez de la Frontera y alguna pedanía; hay carreteras cortadas; pero no hay que lamentar víctimas.

A los damnificados hicieron llegar ayer su mensaje de aliento, y el compromiso de no dejarlos desatendidos, el rey Felipe, el presidente del gobierno y la presidenta de la Comisión Europea.

El reparto de los sillones de Radio Televisión Española no podía esperar

A la misma hora en que el presidente Sánchez, asumiendo la gravedad y la dureza de todo lo ocurrido, comparecía en la Moncloa para manifestar su empatía y declarar tres días de luto, su grupo parlamentario, en alianza con los socios (todos empáticos y consternados) decidía seguir adelante con el único asunto que, al parecer, les urgía.

El único que se quedó fuera de la suspensión de actividades fruto del duelo. El único que, al parecer, no podía esperar. A saber, el reparto de los sillones de Radio Televisión Española. Qué extraordinaria sensibilidad. Se borró Compromís, que debió de leer bien lo difícil de explicar que iban a ser estas prisas.

Al bochorno del procedimiento se añade el bochorno del paripé éste del consenso. Porque no es consenso, es reparto de cuotas

El gobierno, cuya urgencia para consumar el reparto de cromos es encomiable, ya alegó una emergencia inaudita para meter asunto en un real decreto en lugar de una reforma legal ordinaria. Aprobó el decreto la semana pasada. Tenía un mes el Congreso para convalidarla. ¡Las prisas, las prisas! Lo metieron con el martillo en el pleno de ayer y les resultó imposible renunciar a dejarlo ya todo atado y bien atado.

Al bochorno del procedimiento se añade el bochorno del paripé éste del consenso. Porque no es consenso, es reparto de cuotas. Salvando alguna excepción, los futuros consejeros son profesionales que han hecho carrera de la mano, no disimulada, de los partidos que los proponen. Consejeros (y consejeras) apadrinados, colocaditos, que saben desde el minuto uno a quién deben su sillón, es decir, a quién se deben. Cualquier parecido con el modelo que recoge la ley en vigor es pura coincidencia.

Consumada la convalidación -ay, las prisas-, el PSOE anunció que, en atención al duelo por la Dana, no habrá declaraciones de ninguno de sus cargos los próximos tres días. Qué detalle

Consumada la convalidación -ay, las prisas-, el PSOE anunció que, en atención al duelo por la Dana, no habrá declaraciones de ninguno de sus cargos los próximos tres días. Qué detalle. Ocurre que casi todos sus dirigentes son ministros, y éstos van a hacer todas las declaraciones que crean oportunas, sólo faltaba.

Los dispositivos electrónicos del fiscal general del Estado requisados

Alguno habrá que vuelva a sacar la cara por el fiscal general del Estado, García Ortiz, de hito en hito. Después de haber hecho historia al ser el primer fiscal general que es imputado por el Supremo estando en el ejercicio de su cargo, ayer se convirtió en el primero cuyos dispositivos electrónicos -móvil, tableta, portátil- son requisados por la policía judicial siguiendo instrucciones del juez que lo investiga por revelación de secretos.

¿Objetivo? Evitar que elimine información que pueda comprometerle. ¡El fiscal general del Estado! Sus dispositivos, requisados. Su despacho, registrado. Y a la espera de ver si el juez da el paso de pedirle a Google acceso a su cuenta personal de gmail. ¡El fiscal general del Estado! Habrá que concluir, qué remedio, que nunca hubo otro como él.