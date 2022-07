Emitiendo hoy desde los estudios de Onda Cero en Barcelona, en La Rambla, a sólo unas calles del Palau de la Generalitat, donde estaremos a las ocho y media para conversar con Pere Aragonès.

En esta semana de reconstrucción -o intento- de su maltrecha relación con Pedro Sánchez por el episodio Pegasus, el espionaje que admitió el CNI -final de 2019, comienzo de 2020-- y que contó con autorización judicial. Luego intentaremos saber cómo de maltrecha está -o estuvo- esa relación y qué cabe esperar del año y medio que queda de legislatura.

Nada tiene que envidiar el Gobierno catalán del Gobierno de coalición

Año y medio de legislatura para Sánchez, casi tres años aún de legislatura autonómica en Cataluña. Un Gobierno de coalición que está todo el tiempo evidenciando sus disputas internas -el del PSOE y Podemos- pero al que nada tiene que envidiar el Gobierno catalán, que también es de coalición pero entre partidos que aún recelan más el uno del otro que el PSOE y Podemos.

Cuánto necesita Sánchez reflotar su relación con Esquerra y cuánto necesita Esquerra sacarle algo a Sánchez, en la cuenta atrás, ya, para las elecciones municipales de dentro de diez meses.

La semana viene cargadita en lo político porque mañana tenemos Debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso. Abre plaza el presidente al mediodía -lo escucharemos aquí-, con la oposición afilando los dardos para dejar a Sánchez como un colador.

Incluso el yolandismo tiene peros que ponerle a Sánchez

Y en la oposición cabe incluir mañana a todos los grupos que no son los del Gobierno: también los socios tradicionales tienen cosas que reprocharle. Incluso Podemos, o su versión actualizada, que es el yolandismo, tiene peros que ponerle. Dices: ¡Ucrania, las armas, la Otan! Eso, desde luego, pero no sólo. Dices: ¡el Sáhara, la reforma fiscal, la ley de vivienda! Eso también, pero no sólo.

'A este Gobierno le falta alma'. Lo peor que le puede pasar al presidente, no verse en el espejo

Lo más duro que en esta nueva etapa que han iniciado los morados, bajo la advocación de Yolanda Díaz, se puede decir del actual Gobierno es esto que declaró a El País la vicepresidenta: ‘A este Gobierno le falta alma’. Que es como decirle a Pedro que si se mira en un espejo no verá nada al otro lado. Y eso, entiéndame, es lo peor que le puede pasar al presidente, no verse en el espejo.

A Bildu siempre le ha preocupado mucho el relato

Que al Gobierno le falta alma lo piensan también algunos socialistas que, en otros tiempos, ocuparon cargos relevantes y que no alcanzan a entender qué sentido tiene que la ley de la memoria democrática -el proyecto- se reescriba para darle gusto a Bildu. Y para que pueda salir la señora Aizpurúa a cantar victoria porque van a poner en jaque el relato de una transición ejemplar (y esas cosas que dice).

El papel que algunos de los padres fundadores de Bildu ejercieron como dinamiteros de la democracia española

El relato. A Bildu siempre le ha preocupado mucho el relato. Sobre todo el relato de su propia historia y el papel que algunos de sus padres fundadores ejercieron como dinamiteros de la democracia española.

A esta hora de la mañana puedo adelantarles el escrito que la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición hace llegar al presidente Sánchez para que retire el proyecto de ley que tiene presentado. Esta asociación existe desde 2007 y se fundó para defender la reconciliación entre los españoles. Está integrada por personas de distintas posiciones políticas, muchas de ellas socialistas.

La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición pide a Sánchez que retire el proyecto de ley

Y entre los firmantes de este escrito están los ex presidentes del Senado Javier Rojo, Partido Socialista de Euskadi, y Juan José Laborda, que fue senador en las Cortes Constituyentes. Está Rodríguez de la Borbolla, Fali Delgado, Bofill, Elena Flores, García Vargas, García Valverde, Cosculluela, Clotas, Alejandro Cercas.

Nombres que para aquellos que tengan memoria de la España democrática remiten al PSOE que gobernó entre 1982 y 1996. Que gobernó sufriendo a ETA, como después les ocurriría a los gobiernos de Aznar y Zapatero, como principal dinamitero.

Su deber cívico es oponerse

Dice el escrito que tras haber examinado el proyecto de ley de Memoria Democrática, los firmantes sienten que su deber cívico es oponerse a la orientación que se le ha dado al mismo. Están de acuerdo en que hay que seguir reparando el daño que la guerra civil causó y exhumando e identificando a las personas desaparecidas. Pero no lo están en que se tergiverse el pacto constitucional que se alcanzó en 1978 de la manera injusta y ajena a la verdad histórica que perciben en este proyecto.

Cuando prolonga, por ejemplo, hasta final de 1983 el periodo sospechoso de la dictadura: para entonces, recuerdan, ya se habían celebrado tres elecciones generales y podían enjuiciarse en los tribunales las conductas que atentaran contra los derechos humanos.

Propuesta acordada con el grupo Bildu, quienes en esa época utilizaban la violencia terrorista como método sistemático de actuación

‘Nos preocupa’, dice el escrito, ‘que esa extensión se haya incorporado al proyecto de ley a través de una propuesta acordada con el grupo Bildu, expresión actualizada de quienes, precisamente en esa época, utilizaban la violencia terrorista como método sistemático de actuación sin que hasta ahora ese grupo haya formulado condena expresa de aquellos crímenes’.

Este pasaje del escrito me ha recordado lo que el viernes dijo en La ínsula de este programa Edu Madina, que como Javier Rojo pertenece al Partido Socialista de Euskadi.

Ermua, la unidad contra el chantaje repugnante de ETA

Intuyo que al presidente un escrito como éste le dejará frío. O aún más frío. No por una cuestión de alma, sino porque para él lo esencial es ganar votaciones parlamentarias y sacar adelante sus leyes, con quien sea y rehaciéndolas para contentar a quien sea.

Ayer apelaba en Ermua el presidente a la memoria de lo que sucedió hace veinticinco años. Veinticinco. ETA aún estuvo matando catorce años más. Y le llevó veintiuno disolverse del todo.

Ermua fue la denuncia de la complicidad que mantenía Batasuna, con Otegi ya ejerciente, con quienes mataban

Ermua no fue sólo la unidad contra el chantaje repugnante de una banda que torturó durante dos días a un chico de 27 años sometiéndole a la cuenta atrás de su propia muerte. Ermua fue -seguro que el presidente lo recuerda- la denuncia de la complicidad que mantenía Batasuna, con Otegi ya ejerciente, con quienes mataban.

La complicidad, la justificación, el blanqueo y el señalamiento. Y el relato, naturalmente. El relato batasuno según el cual la sociedad había sido arrojada contra la izquierda abertzale por un Gobierno intransigente que se había negado a repatriar presos.

Mala semana escogió Sánchez para retratarse en pareja con Bildu

Comprendemos mejor que nadie el dolor de la familia, dijeron, porque durante años el pueblo vasco ha sufrido la represión. Comprendemos. Con ETA es con quienes siempre se mostraron, y aún hoy se muestran, comprensivos.

Mala semana escogió Sánchez para retratarse en pareja con Bildu por la nueva ley de memoria democrática. La calculadora de la geometría variable, en ocasiones, puede atragantársele a tus votantes.