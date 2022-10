Bienvenidos a la Fiesta de la Vendimia. Que es el gran acontecimiento radiofónico que cada año nos trae por esta tierra. La tierra de Castilla-La Mancha. Tierra diversa, tierra acogedora, tierra de esfuerzo y tierra en la que se trabaja la tierra. Qué vamos a contar si estamos emitiendo desde el lagar de la cooperativa Virgen de las Viñas.

Fiesta de la Vendimia desde Tomelloso

Sesenta y un años de historia colectiva. Fue hace sesenta y un años cuando diecisiete agricultores de Tomelloso se pusieron de acuerdo para mejorar la producción y la distribución del vino. Hoy son dos mil los socios y doscientos treinta los kilómetros cuadrados de viñedo y de olivar.

La vendimia es cita anual para quienes trabajan el campo y la Fiesta de la Vendimia es cita anual para quienes hacemos los programas de esta cadena. Abrimos plaza los de 'Más de uno', en Tomelloso. Mañana, Julia en Campo de Criptana. Latorre, el viernes en Alcázar. Como Cantizano, sábado por la mañana. Y como Gente viajera, en El Provencio. Ah, y aquí en la cooperativa, el sábado, Onda Agraria. Que Pablo y Soledad son, de todos nosotros, quienes mejor conocen el paño.

Page, el último barón díscolo del PSOE

Bueno, Castilla-La Mancha es una fiesta. Sí, porque hay elecciones en mayo y eso siempre espolea a los dirigentes políticos a abrir los oídos y escuchar al pueblo votante. Si encima las encuestas están apretadas, con un presidente autonómico, pongamos por caso, obligado a pelear hasta el último voto, entonces pueden obrarse incluso milagros.

No diremos que es un milagro que los gobiernos bajen impuestos porque, visto lo visto, ha sido empezar uno y todos han encontrado la forma de hacer ellos también algo.

Milagro no es, pero noticia sí. ¿El qué? Que Emiliano García Page, barón díscolo del PSOE -el último de los díscolos, y encantado de ser visto así, porque aquí parece que eso a los votantes os estimula, ¿no?, que el presidente sea socialista pero que no sea sanchista, Pedro, no, Emiliano, vale-, el último díscolo, digo, anunció ayer que él también va a aliviarle el IRPF a los contribuyentes que ingresan menos de 30.000 euros anuales usando no la famosa deflactación, de la que se ha apoderado el PP, sino las reducciones.

En un país en el que la bicicleta es de izquierdas y el coche particular de derechas, los molinos de viento de izquierdas y las centrales nucleares de derechas, las desaladoras de izquierda y los trasvases de derechas, lo menos que podía pasarnos es esto: que las deflactaciones son de derechas y las deducciones fiscales de izquierdas.

Page anuncia que no le subirá los impuestos a nadie

¿En qué se parecen Page y la ministra Montero? No, en el pelo, no. Se parecen en que los dos ha tirado de calculadora para comparar lo que rebajan ellos con lo que rebaja el PP. Y ellos rebajan más. Es verdad que no a todos. Aquí, en Castilla La Mancha, cien euros menos en la cuota si gana usted 30.000 al año, doscientos si gana 12.000.

¿Y en qué se diferencian Page y la ministra Montero? En el pelo, ya. Y en que ella sí adora a Sánchez. No, en lo que se distinguen es en que ella lo que deja de recaudar con las deducciones de IRPF a rentas bajas lo compensa apretando por arriba a las rentas altas. ¡Y a los ricos! Mientras que él, Page, anuncia que no le subirá los impuestos a nadie.

Frentismo barato, le llama Page al debate sobre los ricos y los pobres. Sonó a que se estaba refiriendo al gobierno central, pero no puede ser, porque ya nos explicó aquí la ministra de Hacienda que en España, pobres no hay. Y ricos, muy pocos. 99% de la población, clase media trabajadora. Ricos, 1 %. Pobres, ninguno.

Las pensiones ponen a prueba el sistema

¿En qué se va la mayor parte del gasto del Estado para el año que viene? Pues en las tres partidas de cada año: pensiones, salario de funcionarios y pago de intereses de la deuda. La partida destinada a pensiones registra el mayor incremento, porque se suman nuevos jubilados (el país envejece) y porque las pensiones se actualizan conforme a la inflación, un 8,5%. Los pensionistas porque son el único colectivo que no pierde poder adquisitivo.

A lo largo de 2023, con la economía frenando, se verá si las cuentas que ha hecho el equipo económico del Gobierno cuadran

Una subida como ésta va a ser la mayor prueba de resistencia del sistema: el Gobierno siempre ha sostenido que aunque la inflación se disparara, las pensiones podrían subirse tanto como subieran los precios. El Banco de España defendió que no se hiciera. La Comisión Europea va a estar encima para ver si los números encajan. A lo largo de 2023, con la economía frenando (creciendo pero frenando) se irá viendo si las cuentas que ha hecho el equipo económico del Gobierno cuadran.

Hay cumbre de España y Alemania en Galicia

El presidente va a las Cortes esta mañana a cumplir con su compromiso de controlar semanalmente a la oposición y, una vez la tenga controlada, viajará a Coruña para reunirse con este alemán de apellido Scholz que dirige el gobierno de aquel país. Y que coincide con Sánchez en muchas cosas -el gasoducto MidCat, por ejemplo- pero discrepa en otras -la necesidad de controlar el déficit público de los estados y de ir regresando ya a las reglas que regían en Europa antes de la pandemia, por ejemplo-.

Hay cumbre de los dos gobiernos en Galicia, la tierra que gobernó durante trece años Núñez Feijóo y que, a pesar de ello, sigue en pie, para sorpresa de los ministros y ministras que vienen retratando al líder del PP como el peor gestor que uno puede echarse a la cara.

Podemos ofendidito por ocultarle el incremento de gasto en Defensa

Y entretanto, asistimos al espectáculo mil veces visto de las bronquitas pactadas entre los partidos del Gobierno. Esto de Podemos ofendidísimo (u ofenditito) porque se le ha ocultado el incremento en el gasto de Defensa. ‘Es una vergüenza’, tuiteó Echenique. O esto de que la Ley de Vivienda no ha formado parte del pacto porque el PSOE está entregado a los poderosos. Vídeo de Belarra.

Impulsar movilizaciones para presionar al socio de Gobierno tras pactar los Presupuestos revela falta de peso y mal perder

Hay que entender que Podemos, ayuno de protagonismo en una negociación que asume, y rentabiliza, en primera persona Yolanda Díaz busque la forma de hacerse valer y recordar que ellos también tienen posición sobre las cosas. Pero impulsar movilizaciones para presionar al socio de Gobierno el mismo día que has firmado el pacto de presupuestos revela, primero, falta de peso; segundo, mal perder; y tercero y principal, unas enormes tragaderas.