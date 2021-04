Día Internacional del libro. Elogio de la lectura. Lo que daría Ángel Gabilondo por poder echar este día entre libros, en la soledad de su mejor sillón de lectura aislado del mundo y con el móvil apagado para que no recibir más instrucciones cambiantes del gurú de la Moncloa.

Campaña electoral de Madrid

Se le está haciendo larga la campaña a Ángel Gabilondo, el candidato que carga con su cartel electoral como si fuera un paso de Semana Santa. A diferencia de Más Madrid, que se declara eufórico con los sondeos porque le dan hasta un 15% del voto (que en realidad es lo que obtuvo hace dos años, pero como ahora compite con Pablo Iglesias en persona es un éxito no verse mermado sino al contrario). Dice Errejón que van lanzados. Ojo con los sondeos, Iñigo, que si alguien debería estar escarmentado de las expectativas no cumplidas es precisamente usted.

Dos meses más de campaña, y el PSOE acaba ofreciéndole la candidatura a Mónica García

Pero es verdad que de los tres partidos de la izquierda, Más Madrid es quien ha hecho, hasta ahora, la campaña más coherente. Dos meses más de campaña, y el PSOE acaba ofreciéndole la candidatura a Mónica García. Pablo Iglesias arrastra el mismo problema que Edmundo Bal: aunque los dos residan en Madrid no dejan de ser paracaidistas recién llegados a la política regional que han relegado a quienes estaban antes que ellos ---Isa Serra, Ignacio Aguado--- por el fiasco manifiesto de ambos.

A Edmundo Bal lo que de verdad le interesa es el Congreso de los Diputados y a Pablo Iglesias lo que de verdad le interesa es Iglesias. Cada año una meta distinta, de hito histórico en hito histórico hasta acabar de presentador de televisión.

Ángel Gabilondo, cuyo talante y buena educación todo el mundo aplaude, no consigue sacudirse la impresión de andar perdido en su propia campaña y en su propio discurso. El miércoles, en el debate, dijo aquello de ‘Pablo, tenemos doce días para ganar las elecciones". Como si fueran ya pareja de hecho electoral. Ayer se esforzó el candidato en explicar qué significa lo que dijo, como intentando recordar la frase que le habían dictado.

Pablo, llámale Pablo, Ángel, por el nombre de pila, que se vea que en la izquierda hay cordialidad y concordia. La frase prefabricada para que suene a alianza de izquierdas pero sin confirmar que Iglesias formaría parte del gobierno, no vaya a quitarle el sueño a los votantes indecisos.

Polémicas declaraciones del alcalde socialista de Leganés

Por si tuviera poco Gabilondo, ayer le hizo un roto notable a su campaña el alcalde socialista de Leganés, Santiago Llorente. Capaz con estos quince segundos de sublevar a los médicos y enfermeras del servicio de urgencias de un hospital madrileño. ‘Si tiene usted más de ochenta años váyase a su casa a morirse’. Esto respondían en el hospital a los leganenses que acudían, según el señor alcalde. Los trabajadores de urgencias le han tachado de mentiroso: a ningún paciente que acudiera al hospital se le dijo que se fuera a su casa, mucho menos a morirse.

En el fragor de culpar de los muertos al partido de enfrente, perdió el norte y acabó poniendo bajo sospecha a los profesionales sanitarios

El alcalde, por supuesto, estaba en lo que estaba: achacar al gobierno autonómico la responsabilidad de que muchos mayores murieran sin llegar a ser hospitalizados, pero en este fragor de culpar de los muertos al partido de enfrente perdió el norte y acabó poniendo bajo sospecha a los profesionales sanitarios a los que él mismo, seguro, habrá aplaudido en algún balcón por su entrega y su dedicación encomiable. Hay representantes públicos que en campaña agarran la brocha gorda y acaban embriagados de pegamento.

País Vasco: la única comunidad con 500 casos por 100.000 habitantes

La vacuna de la Janssen ya se administra en España. Y como ésta es monodosis, el número de vacunados del todo alcanzará en breve los cuatro millones de personas.

Sólo una comunidad autónoma supera en este momento los 500 casos por cien mil habitantes, y aunque pueda sorprenderle no es Madrid, sino el País Vasco, donde no gobierna el PP, sino el PNV con el PSOE, y donde el gobierno autonómico entiende que con las restricciones que están en vigor es suficiente e insiste en reclamarle a Pedro Sánchez un plan B para cuando levante el estado de alarma. (No todas las críticas al presidente llegan desde Madrid, como se ve).

Cataluña, el único gobierno autonómico que ha incumplido la estrategia nacional de vacunación

Sólo hay un gobierno autonómico que no ha vacunado a un grupo profesional preferente alegando problemas técnicos para hacerlo. El grupo en cuestión son los policías nacionales y los guardias civiles. Y el gobierno autonómico que ha incumplido, así, la estrategia nacional de vacunación es el de Cataluña. Que tampoco es del PP, sino de Esquerra Republicana y Junts per Cataluña. La respuesta del ministro de Política Territorial, y primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha sido dar por buena la justificación del gobierno catalán y pasar página.

No te preocupes, que de los policías y los guardias civiles ya me ocupo yo. Es el único caso conocido de vacunación directa a cargo del gobierno central. La anomalía que ni Iceta ni Carolina Darias quieren que sea vista como una dejación de funciones del gobierno independentista.

Independentista y en funciones, porque dos meses y una semana después de las elecciones autonómicas el Parlamento catalán sigue sin investir presidente. La interinidad, y la precariedad, como norma.