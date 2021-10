LEER MÁS Pedro Sánchez anuncia una ayuda cultural de 400 euros para jóvenes

El de hoy es el gran día de los adjetivos. En la Moncloa. Aprueba el Gobierno el cálculo de ingresos y la propuesta de gasto para el año que viene, o sea, el proyecto de Presupuestos que han pactado Sánchez y Yolanda Díaz, es decir, el PSOE y Más Yolanda. Es el día grande de los adjetivos para la ministra de Hacienda Montero. Cuando encadena superlativos para calificar sus propias cuentas. Los Presupuestos más sociales de la historia, los más expansivos, los más justos, los más equitativos, los más progresistas, los que más cohesionan, los que cambiarán su vida para siempre, señora.

"Será por dinero. Los mejores presupuestos que se han visto nunca"

Hoy la ministra intentará convencernos de que sus cuentas son de una precisión alemana. Ingresará tantísimo el Estado gracias a la subida de impuestos a los ricos y poderosos (y a las tecnológicas, y a las compañías que pagaban menos del 15%) que se podrá permitir los ertes, la subida de sueldo a los funcionarios, la revalorización de las pensiones, el bono del alquiler para los jóvenes y el cheque regalo para libros, música y teatro. Será por dinero. Los mejores presupuestos que se han visto nunca.

Ya vendrá luego la oposición, aguafiestas, a decir que la previsión de ingresos está inflada y la de gastos, calculada a la baja. Ya vendrán luego los analistas, tiquismiquis, a cuestionar la estimación de crecimiento y a recordar ---qué necesidad--- que arrastramos el mayor endeudamiento público de todos los tiempos. Ya vendrán los sindicatos a quejarse de que subir un 2% los salarios y las pensiones es recortar el poder adquisitivo, con una inflación del cuatro. Y ya vendrá la eléctrica de turno a avisar de que el gas va a seguir encareciéndose porque no hay producción suficiente para la demanda mundial que hoy tenemos y que eso repercutirá en el precio de la electricidad de aquí a marzo. Tápense los oídos las vicepresidentas porque voy a dar el dato del megavatio hora para hoy (pausa): 288 euros y medio. Vamos llegando, vatio a vatio, a la nueva barrera psicológica de los 300.

"El presidente habrá prescindido de Iván Redondo pero tiene bien aprendido lo del relato"

Pero el Gobierno ya tiene proyecto de Presupuestos. La primera piedra para aguantar asentado lo que queda de legislatura. Hoy nos convencerá de que estos números mejorarán la vida de los españoles de toda condición. ¡Los jóvenes, sobre todo! Pedro el espléndido ha sacado la chequera pensando en ellos. Al bono del alquiler joven se suma la tarjeta regalo para productos culturales. Cuatrocientos boniatos para quienes cumpláis la mayoría de edad el año entrante.

El presidente, habrá prescindido de Iván Redondo pero tiene bien aprendido lo del relato. Cuatrocientos cincuenta mil adolescentes cumplirán dieciocho años en 2022. A cuatrocientos euros por joven cabeza salen 180 millones de euros. Que ingresarán, vendiendo libros, música, cine y teatro, las empresas del sector cultural.

Los cumpleañeros no sólo podrán saciar su hambre de libros y de teatro, sino que te quedarán agradecidos en su condición de nuevos votantes

El Gobierno podría haber anunciado una ayuda directa al sector esta misma cuantía (porque el objetivo es ése, inyectarle un dinero). Pero si hubiera anunciado una subvención de 180 millones de euros todo el mundo habría dicho que valiente limosna. Ahora, si dices que obsequiarás con una tarjeta regalo (como los grandes almacenes) a los que cumplan dieciocho quedas como un filántropo. Los cumpleañeros no sólo podrán saciar su hambre de libros y de teatro (¿los videojuegos cuentan como producto cultural?) sino que te quedarán agradecidos en su condición de nuevos votantes. Y si luego pueden aspirar al otro bono, 250 euros para alquilar un piso ya veremos dónde, pues agradecimiento doble. No a sus padres contribuyentes, y sus tíos, y sus vecinos, y a los españoles que pagan IRPF, sino al presidente Sánchez, que les protege. Y se presenta a las elecciones, Yolanda. Cuando un Gobierno se pone a repartir cheques arrecia la sospecha de que está pensando en poner las urnas.

Aquí está todo inventado. Zapatero, en la víspera de las elecciones de 2008, se inventó un cheque de 400 euros para todos los contribuyentes que justificó en que así se reactivaría el consumo.

Se le atragantó aquel cheque al ministro de Economía Solbes, que era el Calviño de la época, pero atragantado y todo, tragó. Como le pasa ahora a Calviño con todo lo que exige Más Yolanda.

"Pablo Casado ha inventado el recurso ante el Constitucional de una ley que todavía no existe"

Pablo Casado, que también es un líder innovador, ha inventado el recurso ante el Constitucional de una ley que todavía no existe. Recurso preventivo, que diría Bush. Todo lo que hay hasta ahora es argumentario del Gobierno de coalición: el proyecto de ley aún no ha salido del Consejo de Ministros y, como comprobamos ayer en conversación con la ministra de Vivienda, hay muchos aspectos que aún no están definidos. Pero el PP no esperará a ver cómo queda.

Mire, en esto tiene razón Sánchez. Qué menos, cuando es diputado (o sea, hacedor de leyes) que esperar a que termine la tramitación parlamentaria para anunciar que la recurres.

"Ayer retomó el presidente su antigua aspiración de ser un constructor de consensos nacionales"

Ahora que diga el presidente en qué está dispuesto a cambiar lo que ha pactado con Podemos (o Más Yolanda) para lograr que en la tramitación parlamentaria el texto goce del apoyo de toda la cámara. Porque ayer retomó el presidente su antigua aspiración de ser visto como un constructor de consensos nacionales, como cuando lanzó aquello de los pactos de la Moncloa.

Estimado presidente, seguro que usted lo sabe, pero todos los grandes problemas del país afectan a todos los ciudadanos sea cual sea su ideología. Usted que presentó como un mérito habernos vacunado sin preguntarnos a quien votamos, seguro que entiende que esto que ha dicho sobre la vivienda vale para el paro, la seguridad ciudadana, la redistribución de la renta y la igualdad entre territorios, por citar tres o cuatro ejemplos. Claro que la tramitación parlamentaria puede servir para alcanzar consensos, pero sus antecedentes no ayudan a creer en la sinceridad de la propuesta.

Hasta hace cuatro días era Sánchez quien se oponía a intervenir los precios. Pero claro, es Sánchez. No hay un solo asunto en el que no haya cambiado de criterio

¿Está dispuesto el presidente a eliminar el control de precios del alquiler en aras de obtener el apoyo parlamentario del PP y de Ciudadanos? ¿Incluso de Nadia Calviño? Hasta hace cuatro días era Sánchez quien se oponía a intervenir los precios. Pero claro, es Sánchez. No hay un solo asunto en el que no haya cambiado de criterio. También estaba en contra de la prisión permanente revisable y ahora que tiene mayoría para derogarla, no la ha tocado.

El Constitucional, por cierto, ha sentenciado, seis años después, que la pena máxima de nuestro Código Penal es conforme a la Constitución. Porque la oposición de antes, que era el PSOE, también recurría al TC todas las leyes que impulsaba Rajoy. Hay cosas que no cambian.