REPORTERISMO DE MASA MADRE

El Monaguillo sale a las calles para realizar el periodismo de verdad, el reporterismo de masa madre. Con su contrato con Alsina pendiente de un hilo, el intrépido reportero encuentra a muchos oyentes que aseguran que es "el alma el programa", por lo que piden que por favor no lo despidan. Además, se manifiestan en contra de los que madrugan.