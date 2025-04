Marta García Aller: "Trump en el Vaticano no respetó el luto, 100 días sin seguir el protocolo ni un minuto"

Se cumplen 100 días desde que Trump llegó a la Casa Blanca y el funeral del Papa Francisco este fin de semana nos dejó una imagen que los resume bien. Trump en primera fila, vestido de azul, mientras el resto luce riguroso negro es el resumen de un hombre que no solo no sigue las reglas, sino que quiere que se note.

Trump se ha volcado estos tres meses en dejarlo claro, lo mismo en el comercio internacional que en el funeral de un Papa. No vistió como correspondía, no se sentó donde le tocaba y aprovechó el día en que todas las miradas debían estar en el adiós al Papa para una reunión con el presidente ucraniano, que, afortunadamente, parece que salió para Zelenski mucho mejor que la anterior.

El funeral del Papa exigía traje oscuro con corbata negra para los hombres y, según el protocolo, al presidente estadounidense no le tocaba en la primera fila, reservada para las monarquías católicas. Pero Trump no parecía dispuesto a aceptar esa ubicación. De hecho, hace tres años en el funeral de la reina Isabel II, Trump se burló del presidente Biden por no haber estado en primera fila diciendo que ‘la ubicación lo es todo’.

Trump sí consiguió situarse en primera fila durante las exequias del pontífice, por un cambio de última hora del Vaticano. ¿El motivo oficial? La seguridad. Según la Jefatura de Policía de Roma, las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania se encontraban entre los países que necesitaban mayor seguridad y se acordó que abandonarían primero la plaza de San Pedro una vez finalizado el funeral. Además, como Trump y Zelenski acababan de reunirse, llegaron más tarde. ¿Llegó tarde Trump por reunirse con Zelenski o se reunió con Zelenski para llegar tarde?

Trump volvió a saltarse las normas establecidas. Como lleva 100 días haciendo. Ahí estaba, en primera fila en la Plaza de San Pedro, con su traje azul. Dejando claro que no se rige por las reglas de nadie, salvo las suyas.

¿Moraleja?

Trump en el Vaticano no respetó el luto, 100 días sin seguir el protocolo ni un minuto.