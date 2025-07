La opinión de Marta Garcia Aller: "Van a Torre Pacheco a ver si explota: son racistas, no patriotas"

Torre Pacheco es un laboratorio. Me lo decía ayer un pachequero de toda la vida, vecino del barrio de San Antonio donde se están concentrando los disturbios y las cacerías xenófobas. Dice que temen a los de fuera. Y por los de fuera no entiende a los vecinos de cualquier nacionalidad que viven en Torre Pacheco, con los que lleva conviviendo durante décadas.

Esos no son de fuera, son vecinos, tengan el color de piel que tengan. Los de fuera son los encapuchados que han venido de otras provincias, armados con palos y machetes, movidos por grupos de Telegram que se autodenominan patriotas, para perseguir a los vecinos que no sean blancos.

Muchos pachequeros sienten que su pueblo es un laboratorio de qué pasa cuando grupos organizados anti-inmigración con cientos de miles de seguidores mueven bulos en redes incitando a la violencia racista. Qué pasa cuando se alienta la violencia organizada contra vecinos y comercios del pueblo, en la diana únicamente por su origen o su aspecto.

Uno de esos grupos racistas es el canal 'Deport Them Now'. Traducido sería 'depórtalos ya'. En este canal, además de organizarse para viajar hasta Torre-Pacheco, circulan esvásticas. Muy sutil no es. Para más señas, a los nuevos miembros de este canal de Telegram les dan la bienvenida con el mensaje '¡Bienvenidos a la Hermandad Blanca!'.

Tiene miles de seguidores y han hecho un llamamiento a todas las organizaciones anti-inmigración estatales, ultras del fútbol y vecinos: "¡Todos a Torre Pacheco!". Están reclutando jóvenes de toda España para actuar "sin temor a las consecuencias legales que ello conllev". Ello, entiéndase, es perseguir a cualquier vecino que les parezca sospechoso de haber nacido fuera de España.

Y les animan a contribuir para "la deportación más masiva de la historia de Europa". Neonazis de otros países europeos les jalean y dan consejos de cómo han organizado persecuciones similares en sus países. Y este es solo uno de los canales racistas en redes. Hay muchos más. Porque lo que está pasando en Torre Pacheco no es un incidente aislado. Es un ensayo.

¿Moraleja?

Van a Torre Pacheco a ver si explota: son racistas, no patriotas