Marta García Aller muestra su confusión con la situación en Venezuela: "Cómo no nos va a dejar atónitos"

Ahora que EEUU amenaza con hacerse con Groenlandia, hablamos menos de Venezuela. Es muy de anteayer. Y de Gaza ya ni te cuento, acaba de decir la ONU que en Cisjordania hay apartheid, una discriminación sistémica y permanente, pero ya estamos a otra cosa.

Qué facilidad tenemos para cambiar el foco. Así que volvamos a Venezuela antes de que se nos olvide. Allí siguen pasando cosas. Las mismas cosas que pasaban antes de que EEUU se llevara a Maduro de allí. La represión, de hecho, se ha intensificado. El Gobierno de Venezuela, teledirigido desde EEUU, captura a todo el que celebre la captura de Maduro por parte de EEUU.

Al menos 14 periodistas han sido detenidos por contarlo. La manifestación que sí ha permitido el Gobierno de Delcy Rodríguez, o sea, de Trump, es en apoyo a Nicolás Maduro, que es al que Trump ha metido en la cárcel. No es fácil de seguir esta historia. Autoritarismo mágico lo podríamos llamar.

Como cuenta el periodista Venezolano Rafael Osío, en 'Memorias de un futuro perdido', "Venezuela es como una ballena que encalló en la playa, rodeada de gente atónita". Y antes de que dejemos de mirarla, conviene recordar que en los últimos diez años uno de cada cuatro venezolanos ha huido de su país. 9 millones de personas en una década. El mayor éxodo no provocado por un terremoto, ni por una sequía ni por un conflicto armado. Fue por Maduro. Por el colapso económico y la represión.

Cómo no se van a alegrar ahora esos venezolanos que ese tirano esté en una cárcel de Brooklyn esperando a ser juzgado. EEUU presume de gobernar Venezuela con Maduro en la cárcel, pero el régimen sigue en pie. En las calles de Caracas hay ahora más policías y enmascarados con rifles. Detienen vehículos, interrogan pasajeros y registran sus teléfonos en busca de indicios de oposición al Gobierno.

Esta represión era habitual en el régimen de Maduro. Lo que no es habitual es que oponerse a él sea también oponerse a Trump. Cómo no nos va a dejar atónitos Venezuela.

¿Moraleja?

De lo que pase ahora en Venezuela

es responsable quien la tutela