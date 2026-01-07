Marta García Aller: "Trump tiene mentalidad de gangster: amenaza con la fuerza para llevarse lo que quiere"

"¿Sabes qué ha hecho Dinamarca para aumentar la seguridad de Groenlandia? Ha puesto un trineo de perros más". Eso le dijo Trump este fin de semana a los reporteros en un corrillo del Air Force One haciéndose el gracioso. Los periodistas no se rieron. Los asesores, sí.

Trump ha dicho repetidamente que no tiene problemas en utilizar la fuerza para hacerse con Groenlandia. Eso ya no es broma. Aunque Maco Rubio, su secretario de Estado y virrey de Venezuela, ha dicho que, bueno, preferirían comprar Groenlandia en vez de invadirla. Se supone que esto debe de ser tranquilizador.

Rubio no ha explicado a qué se refiere con la compra de Groenlandia que, desde luego, no está en venta. Por más que a un promotor inmobiliario como Trump, le cueste entenderlo. Trump se ha encaprichado con Groenlandia, como cuando en los 70 se empeñó en comprar el Commodore. Tanto le da, un rascacielos que la isla más grande del mundo.

Bastante sangre, abusos y desarraigos supusieron los siglos en los que era habitual cambiar las fronteras de sitio como para frivolizar con ello. Pero eso a Trump le da igual.

Imaginemos la estupefacción de Dinamarca, un país que siempre ha sido leal a Estados Unidos, que ha sacrificado muertos en sus guerras, y es socio de la OTAN… que en paz descanse. A ver cómo sostienes una alianza en la que el socio principal amenaza con invadirte.

Ayer varios aliados europeos se reunieron para mostrarse contundentes en el apoyo a Dinamarca, pero colaboradores con Trump. Como si ambas cosas fueran compatibles mucho más tiempo. Trump dice que "Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes". Y no. De hecho, es Estados Unidos el que tiene una base militar en Groenlandia.

Lo que hay en Groenlandia son tierras raras y minerales críticos. Y Trump ya sabemos que no gobierna como un presidente al uso, pero tampoco como un empresario, tiene más mentalidad de gangster: amenaza con la fuerza para llevarse lo que quiere. Y, como los matones, si les pagas te protegen de sí mismos.

¿Moraleja?

cada vez es más difícil evitar que esto se tuerza