Marta García Aller: "La economía española es la excepción, crecerá el PIB pero los sueldos son un bajón"

España es excepcional. No hay más que leer el informe del FMI sobre las perspectivas de la economía mundial para comprobarlo. España es un caso único en la economía mundial. Y a veces esa excepción es buena y, ojo, a veces, no. Pero excepción somos.

España es la excepción en cómo los aranceles de Trump van a afectar a la economía mundial. Buenas noticias. En medio de la tormenta arancelaria de Donald Trump, el FMI advierte que todos los países menos uno van a recortar su crecimiento. Y ese uno es España. Como no comerciamos con Estados Unidos tanto como nuestros vecinos, estamos más a salvo del caos.

EEUU era el país que más crecía hasta que llegó Trump. Y, según los cálculos del FMI, será el más afectado por su propia guerra arancelaria después de México. Nadie sale ganando de la guerra comercial. Pero los que menos la sufrimos, los españoles.

Es verdad que somos la sorpresa positiva. España tiene el PIB de la economía avanzada que más va a crecer. Sí. Más del triple que la zona euro. Ahora bien, esta excepción tiene un reverso tenebroso.

Porque España es excepcional también en sus problemas. El PIB va a crecer, pero el poder adquisitivo de los españoles no va a mejorar. El PIB de España crece, el de los españoles no. ¿Por qué? Porque no logramos mejorar la productividad. Porque seguimos sin invertir en innovación y en educación lo que haría falta para mejorar el nivel de vida. Y el FMI calcula que seguiremos siendo el país con más paro de la zona euro.

Esto sí que es excepcional. Somos el país que más mejora su crecimiento del PIB, pero no la calidad de vida de los hogares. Se estancan el paro, los sueldos y sube la vivienda. ¿Por qué? Porque no innovamos. Seguimos teniendo una economía basada en el turismo y en los cuidados. Y eso hace crecer el PIB, pero no los ingresos de los hogares. España irá mejor. Los españoles, como siempre.

¿Moraleja?

La economía española es la excepción, crecerá el PIB pero los sueldos son un bajón.