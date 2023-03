Marta García Aller: "¿Bastará el plan de rescate de las autoridades suizas para evitar el momento Lehman en los mercados?"

No sabemos qué va a pasar hoy en los mercados financieros. No sabemos si lo de la semana pasada, con Silicon Valley Bank, Credit Suisse y compañía, fue solo un susto que ya está controlado con la compra anoche de Credit Suisse por parte de UBS, o si es el comienzo de una crisis bancaria. UBS ha comprado Credit Suisse, un banco de 167 años que llevaba años con problemas y mala gestión, en un intento por evitar que una crisis se contagie por todo el sistema financiero mundial. ¿Bastará este plan de rescate de las autoridades suizas para evitar el momento Lehman en los mercados?

Lo que está pasando en los mercados financieros es como en ese experimento de mecánica cuántica tan a menudo citado y tan poco comprendido del gato de Schrödinger. Dice Meghan Green en el FT que hasta que se abra la caja, no sabemos si el gato está vivo o muerto. Hasta que no abran los mercados, el sistema financiero está al mismo tiempo controlado y descontrolado.

Los futuros de EEUU apuntaban al alza el lunes tras la noticia del acuerdo por Credit Suisse. Pero luego las acciones asiáticas han abierto esta mañana a la baja.

La buena noticia es que muchas cosas han cambiado desde 2008. Los bancos están mucho mejor capitalizados y regulados que antes de la anterior crisis financiera mundial. De la de Lehman el sector aprendió muchas cosas para evitar el contagio, entre ellas que el uso de recursos públicos para evitar males privados es la menos mala de las opciones para frenar la crisis.

Pero el recuerdo de 2008 también es un problema en forma de nerviosismo. De momento no se ha restablecido la confianza en el sector bancario. La receta de la anterior crisis, la del ‘too big to fail’, y la del demasiado grande para caer, ya no sirve. Los bancos medianos también contagian miedo.

Esta es la tercera vez en dos décadas que tenemos problemas bancarios, después de la crisis financiera y la crisis de la eurozona. Así que algo habrá que volver a regular mejor, para que este sistema inspire más confianza, aunque el gato tenga siete vidas.

¿Moraleja?

Cuando en un rato abran por fin los mercados, veremos si con el rescate de Credit Suisse han quedado calmados.