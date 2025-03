Marta García Aller: "A ver si el Gobierno aclara cómo y cuánto piensa aumentar nuestro gasto en Defensa"

Ayer una vicepresidenta del Gobierno de España estuvo en Bruselas regañándonos. Regañó a Europa por no ponerse de acuerdo en tener una estrategia de defensa conjunta y regañó a los periodistas que le insistían en que no había respondido a las preguntas que le hacían.

A la vicepresidenta Yolanda Díaz no le pareció bien que la prensa le repreguntara en Bruselas si su partido está de acuerdo en aumentar el gasto en defensa. Le incomoda. Dice que no es la pregunta importante, olvidando que el trabajo de los políticos es elegir las respuestas, no las preguntas. Eso es cosa de la prensa, vicepresidenta. Y tiene derecho a no responder si no sabe o no quiere, pero decir que ha respondido cuando no es así… No cuela.

Yolanda Díaz insiste en que la clave no es gastar más, sino mejor. Suena bien. Reordenar el gasto en defensa, dice. Coordinarse mejor, vale.

Pero no deja de tener su gracia que sea la vicepresidenta Díaz la que vaya a Bruselas a decir que falta coordinación. Es una experta en la materia. Reprocha a los 27 no ponerse de acuerdo, cuando en los dos partidos de la coalición de su Gobierno cada uno dice una cosa. E incluso dentro del propio partido de la vicepresidenta, en la docena de formaciones que componen Sumar, tampoco se aclaran.

Izquierda Unida, por ejemplo, rechaza tajantemente el aumento del gasto militar. La vicepresidenta Yolanda Díaz, en cambio, no. Ni se niega ni lo confirma tampoco. Normal que la repregunten. ¿Se niega su partido a apoyar el aumento de gasto si los 27 se coordinan?

Justo después de que la vicepresidenta de España dijera que aumentando el gasto en Defensa no se arregla nada, el ministro de Economía dijo en Bruselas, en esa misma alfombra que sí, que España aumentará el gasto en Defensa, aunque no explicó cómo ni con qué apoyos. Hoy se reúne la vicepresidenta con el presidente. O sea, el Gobierno se reúne consigo mismo. A ver si consigue coordinarse.

¿Moraleja?

A ver si aclaran cómo y cuánto piensan aumentar nuestro gasto en Defensa.