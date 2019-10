Josemi: "Dejad a los muertos en paz, ya sean Lenin o Napoleón"

Dejando el tema de la exhumación de Franco de lado, también nos habla Josemi de la fiesta de la quinta edición de los Premios Interiores en el hotel Westin Palace de Madrid. Asegura que fue una "fiesta estupenda", en la que muchos invitados le preguntaron por qué Alsina no fue a la celebración. Josemi les explicó que Alsina tenía el "pie hinchado", pero prefiere no hablar más del tema "porque hablar de males del pie en público no está bien".

Conectamos también con Andrés, el novio de Carlota, compañera de Onda Cero, al que Josemi y el equipo de Más de uno han presionado durante días para que le pida matrimonio. "En menudo lío me habéis metido… me ha llamado mucha gente para celebrarme por mi boda, que todavía no está del todo planeada. Como sois tan amables y no me habéis presionado, ahora estoy buscando el anillo, el sitio, organizando todo…", nos revela Andrés.

Josemi se pregunta qué regalo tendrán que hacer ahora los padres de Andrés a la novia. Y advierte a Begoña Gómez de la Fuente que prepare el bolsillo para cuando se casen sus hijos.