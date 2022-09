LA VIDA DE JOSEMI

Josemi: "Ni voy a comer lo que no me apetece ni con quién no me apetece"

Josemi Rodríguez Sieiro explica en 'Más de uno' que ha retomado las comidas con sus amigos después del verano. "Ni voy a comer lo que no me apetece ni con quién no me apetece", dice. Además, critica a la gente que habla sin saber.