Josemi y Rosa: "Las fotos de Urdangarín no están firmadas, creo que las ha mandado él con alguna intención"

Josemi Rodríguez-Sieiro y Rosa Belmonte comentan las últimas noticias de la prensa del corazón. Empiezan comentando las fotos de Iñaki Urdangarín de la mano de una mujer que no es la infanta Cristina, su esposa. A Rosa Belmonte le parece extraño que las fotos no estén firmadas por ninguna agencia y sospecha que Urdangarín las ha podido enviar a la revista. Además, entre otros temas, comentan una entrevista a Nacho Palau, ex de Miguel Bosé, rompe su silencio y habla de su relación con el cantante.