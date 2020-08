Josemi: "Yo a mis invitados les dejo fumar en casa"

la vida de josemi

Josemi Rodríguez Sieiro nos cuenta en Más de uno que se siente indignado porque no le dan una solución a la rotura del cristal del coche. "Pienso montar un follón", dice. Además, comenta lo que le ha parecido la medida de Núñez Feijóo de prohibir fumar en terrazas y en las calles donde no se pueda respetar las distancias de seguridad. "Yo a mis invitados les dejo fumar en casa", dice pese a que él no fuma pero ve mal que se vayan sus visitas a la terraza a fumar.